“Idee al lavoro Junior Hackaton” vinto dall’Istituto A. Gritti di Venezia Mestre

L’Istituto A. Gritti di Venezia Mestre raccoglie il guanto di sfida e vince con il Project Work “Idee al lavoro Junior Hackaton”

Si è concluso con le premiazioni il percorso di ampio respiro che ha coinvolto aziende e studenti dell’ultimo anno dell’Istituto A. Gritti di Mestre, indirizzi Turistico e Relazioni internazionali per il marketing.

L’iniziativa “Idee al lavoro – Junior Hackathon”, organizzata con il supporto dell’associazione Innovation Future School e della Treviso Creativity Week, ha visto scuola e imprese collaborare per realizzare dei progetti creativi, innovativi che potessero creare un ponte sinergico tra mondo del lavoro e didattica.

L’iniziativa dei docenti, la creatività degli studenti e la disponibilità delle imprese del territorio veneto sono oggi la chiave per reagire a questo periodo di crisi, per trovare nuove possibilità di sviluppo e di cooperazione, per tracciare possibili buone prassi innovative che rilancino il settore economico-turistico nella nostra regione.

Sostenibilità e valorizzazione in chiave social sono due degli elementi fondamentali del percorso.

150 studentesse e studenti hanno collaborato in team per due settimane non stop per trovare delle soluzioni reali e pragmatiche ai problemi enucleati da più di 40 imprenditori, manager e tutor laureati e specializzati nel settore turistico e del marketing.

In effetti, questo progetto pilota è stato concepito per sperimentare i tirocini in un’ottica nuova, per delineare buone pratiche, attraverso attività laboratoriali, con una valenza formativa e professionalizzante, nonostante la necessità di lavorare a distanza.

Così è stato, dato il coinvolgimento degli studenti nel mettere a punto i progetti con entusiasmo ed energia. Busforfun, Boscolo Tours, AJA Associazione Jesolana Albergatori e Maarmo le aziende coinvolte nel progetto.

I ragazzi hanno ideato dei percorsi green per valorizzare e promuovere l’entroterra, elaborato “manifesti” per un tour operator sostenibile, proposto azioni di marketing per lo sviluppo di imprese venete che puntano su innovazione e sostenibilità.

Ecco come l’istituto A. Gritti di Mestre con i suoi ragazzi ha raccolto il guanto di sfida lanciato dalle imprese e ha vinto attraverso il loro coraggioso coinvolgimento. Sono loro i reali protagonisti a scuola ed è fondamentale offrire opportunità di sviluppo delle competenze per esserlo anche nel mondo del lavoro.