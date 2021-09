Horst Waitmayr “Oreste”, morto per una caduta ai Murazzi

Molte persone hanno chiesto le modalità del decesso di Horst Waitmayr, da tutti conosciuto come “Oreste”.

L’architetto è morto per una caduta accidentale ai Murazzi.

“Oreste”, come veniva affettuosamente chiamato ‘storpiando’ quel nome austriaco così difficile da dire, aveva scelto Pellestrina come “ritiro” dalle frenesie della città.

Lui amava il silenzio, la natura incontaminata come quella di Ca’ Roman.

Lì viveva realizzato, in un ambiente che stimolava anche la sua cultura e il suo sapere.

A Pellestrina era conosciuto e benvoluto da tutti, anche se non tutti conoscevano il suo bagaglio di studi.

Era architetto laureatosi a Vienna che aveva studiato a Harvard, a San Francisco e lavorato in India e Giappone.

Horst Waitmayr dopo aver abitato nel sestiere Vianelli, si era trasferito a Ca’ Roman.

E’ morto mercoledì mattina. Aveva 87 anni.

Lo ha tradito una banale caduta da una piccola scala ai Murazzi

L’ultimo saluto gli verrà dato sabato alle 11 al cimitero di Pellestrina.