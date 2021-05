Helen Mirren sulla sua collaborazione con Checco Zalone

Helen Mirren vuole precisare sulla sua collaborazione con Checco Zalone.

Il tema è il video: “La Vacinada” del poliedrico Zalone con attrice protagonista, appunto Helen Mirren.

Ecco la sua dichiarazione ufficiale in merito alla collaborazione con Checco Zalone:

“I was thrilled that my friend and admired colleague, Checco Zalone, asked me to appear with him in a video to promote the taking of the vaccine. To work with a man of such elegance and brilliance is truly an honor, and I am very happy that there has been such a strong response to our work together. ”

Helen Mirren

“Sono stata entusiasta che il mio amico e ammirato collega, Checco Zalone, mi abbia chiesto di comparire insieme a lui in un video per promuovere l’assunzione del vaccino. Lavorare con un uomo di tale eleganza e genialità è davvero un onore e sono molto felice che ci sia stata una risposta così forte al nostro lavoro insieme”

Helen Mirren

Venerdì 30 aprile, infatti, un’inaspettata sorpresa ha colto l’Italia intera: sui social media è sbarcato, diventando virale in poche ore, il video ufficiale della nuova canzone di Checco Zalone, “La Vacinada”, con l’ospite d’eccezione particolarmente gradito: l’attrice premio Oscar Helen Mirren.

Il video, ambientato in Puglia, e la canzone sono intrisi di ironia e intelligenza, al fine di sensibilizzare verso la campagna di vaccinazione.