Gus Jackson porta il tributo a Michael Jackson al Teatro Accademia di Conegliano il 7 novembre 2026

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Gus Jackson arriva a Conegliano per una serata dedicata al repertorio e allo spettacolo di Michael Jackson: lo show “Michael – Starring Gus Jackson” è in programma sabato 7 novembre 2026 alle 21 al Teatro Accademia.



Da più di trent’anni Jackson costruisce la propria carriera attorno alla figura del Re del Pop. Attore, ballerino e performer, ha trasformato l’interpretazione del repertorio jacksoniano in un percorso professionale che lo ha portato a esibirsi a livello internazionale.

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Tra gli episodi che hanno segnato il suo percorso c’è un episodio del 1996: durante una performance a Saragozza, mentre i fan erano in attesa del concerto ufficiale, le sue movenze furono riprese dalle telecamere di Michael Jackson. L’evento contribuì a farlo notare su palcoscenici più ampi.



L’anno successivo Jackson collaborò con Sony nelle attività promozionali legate ai progetti di Michael Jackson, partecipando alle iniziative per “Blood on the Dance Floor” e, in un secondo tempo, per “Ghosts”. Queste esperienze inserirono la sua figura in circuiti comunicativi legati direttamente all’artista originale.



Nel 2018 il suo lavoro è stato riconosciuto a livello competitivo: Jackson è stato indicato come il miglior impersonator di Michael Jackson in Europa e si è classificato secondo a livello mondiale. Un riconoscimento che ha accompagnato la crescente attenzione nei confronti delle sue performance.



Anche la famiglia Jackson ha rivolto uno sguardo alle sue esibizioni. LaToya Jackson ha rilanciato uno dei suoi video sui social e lo ha commentato con una parola: “Incredible”. Il rilancio da parte di un componente della famiglia ha contribuito a dare ulteriore visibilità al tributo.



La vicenda personale e artistica di Gus Jackson è stata oggetto del documentario “Another Part of Me”, che ha raccontato il suo percorso professionale e le scelte che lo hanno portato a costruire uno spettacolo ispirato al mito di Michael Jackson.



Lo spettacolo in scena a Conegliano propone una messa in scena articolata: musica dal vivo, una band, ballerini e cori si alternano per ricreare atmosfere e numeri coreografici che ricordano le performance dell’artista statunitense. Costumi, coreografie ed energia scenica sono parte integrante della proposta, pensata come un tributo completo più che come una semplice imitazione.



La serata è pensata per coinvolgere il pubblico: sul palco confluiscono elementi musicali e visivi con l’obiettivo di ricostruire la tensione e l’emozione dei concerti originali. Nel corso dello show si alternano momenti più celebrativi e sequenze coreografiche che richiamano i pezzi più noti del repertorio.



L’appuntamento è fissato per sabato 7 novembre alle ore 21 presso il Teatro Accademia di Conegliano. Per assistere allo spettacolo sono ancora disponibili gli ultimi biglietti in prevendita, attive sia online che nei punti vendita abilitati della tua città.