Guida in inverno, quali sono le regole per moto e scooter

L’inverno sta lanciando i suoi ultimi colpi di coda e chi ama viaggiare in sella a una moto o si muove per praticità con lo scooter sta fremendo per il ritorno della primavera e delle giornate soleggiate: ma quali sono le regole per chi vuole invece marciare anche in queste ultime settimane di stagione fredda? Vediamo cosa impone il Codice della Strada e qual è il ruolo delle gomme.

Le regole per la circolazione invernale

Come sanno (o dovrebbero sapere) gli automobilisti, il Codice della Strada prevede delle norme specifiche per la circolazione dei veicoli sulle strade maggiormente a rischio meteo nel periodo che va da metà novembre alla successiva metà di aprile. Per la precisione, è previsto che i veicoli a motore debbano montare pneumatici invernali oppure abbiano a bordo le catene, se i proprietari o gestori delle strade che ricadono in territori al di fuori dai centri abitati riconoscono come elevato il rischio derivante da precipitazioni nevose e fenomeni di pioggia ghiacciata.

Cosa cambia per le due ruote

Queste regole però non valgono i ciclomotori e i motocicli, che in pratica non possono circolare quando questi fenomeni sono in atto. Lo chiarisce una Direttiva del Ministero dei Trasporti del 16 gennaio 2013, che spiega che i ciclomotori e i motocicli non possono viaggiare se sulle strade c’è neve o ghiaccio e durante le nevicate, e che la loro circolazione è potenzialmente vietata anche lungo le strade dei centri abitati se comuni riconoscono che le condizioni siano pericolose.

La sicurezza sulle moto

Quanto scritto vale per le condizioni meteo più severe, ma l’inverno è fatto anche di situazioni in evoluzione e di rischi improvvisi: per questi motivi, anche a livello normativo si fa riferimento alla possibilità di aumentare la sicurezza in sella montando gli pneumatici invernali, ormai facilmente acquistabili anche online su siti come Euroimport Pneumatici, ecommerce irrinunciabile per chi cerca gomme moto in Italia.

Come i corrispettivi modelli per auto, le coperture invernali per le moto hanno un disegno e una mescola pensati per migliorare la guida in condizioni climatiche fredde e complicate, ma ci sono due grandi differenze rispetto a quanto è previsto per le quattro ruote: innanzitutto, le gomme invernali per moto sono facoltative, e inoltre non consentono comunque la guida quando valgono gli obblighi citati prima.

È una direttiva del Ministero dei Trasporti a confermare che, per l’appunto, le moto che montano pneumatici invernali non possono comunque circolare con neve o ghiaccio al suolo e durante le nevicate; inoltre, per essere a norma di legge questi pneumatici devono possedere la marcatura M+S sulla spalla e un codice di velocità inferiore a quello riportato in carta di circolazione purché non inferiore a M (130 km/h).