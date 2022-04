Riecco i Guardians in Piazza San marco, guidano i turisti a non “lasciarsi andare”

Riecco i Guardians, l’amichevole presenza in Piazza San marco per evitare che turisti e visitatori si abbandonino a comportamenti contro il decoro.

I giovani quest’anno saranno dunque in servizio già per le vacanze pasquali, diversamente dagli anni scorsi quando prendevano servizio con l’avvio dell’estate.

I Guardians venerdì 15 aprile, hanno partecipato a un briefing formativo prima nella sede della Polizia locale di San Marco e poi in piazza.

Avranno il compito di orientare i visitatori presenti in area marciana informandoli, anche attraverso materiale illustrativo in più lingue, sulle buone pratiche da tenere per rispettare e tutelare la città e sui comportamenti vietati, in costante collegamento con Polizia locale e Smart Control Room.

Il servizio sarà attivo venerdì, sabato, domenica e festivi fino al 28 maggio per poi, in concomitanza con l’inizio del Salone Nautico, diventare giornaliero.