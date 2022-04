“Grave affollamento sulla linea 5 Venezia-Aeroporto”. Di Alessandro Baglioni (*)

Buongiorno,

nei giorni scorsi, in particolare nelle domeniche, si sono verificate situazioni di grave sovraffollamento con passeggeri lasciati a terra sulla linea bus 5 Venezia-Aeroporto, che nei giorni festivi ha ancora una frequenza di 30′.

Vale la pena sottolineare che tale frequenza veniva erogata nella primavera 2020 (da metà marzo ad inizio maggio), quando era in vigore il lockdown più duro e gli spostamenti erano pressoché assenti (quando ad esempio in aeroporto praticamente non c’erano voli).

Inoltre va segnalato che per i collegamenti con l’aeroporto è richiesta una tariffa pari ad 8 euro per passeggero: è pertanto vergognoso fornire un servizio simile, ed il sovraffollamento dei mezzi può provocare una riduzione degli incassi per Actv in quanto una parte di utenti utilizzerà altri vettori o altri mezzi di trasporto (es Taxi).

Abbiamo pertanto presentato un’interrogazione con la quale chiediamo un immediato potenziamento della linea 5 e degli altri collegamenti sovraffollati.

Alessandro Baglioni

(*) Consigliere Comunale