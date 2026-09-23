Grande Fratello Vip 2026: Valeria Marini si impadronisce della scena. Giancarlo Danto primo in nomination e cinque al televoto

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Valeria Marini ha monopolizzato l’attenzione nella terza puntata del Grande Fratello Vip 2026, andata in onda lunedì 21 settembre su Canale 5. La serata ha alternato momenti di tensione, qualche scintilla fra i protagonisti e un passaggio commovente, mentre gli ascolti segnano un timido recupero rispetto alle prime due puntate.



Ilary Blasi ha condotto la trasmissione affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli; nel corso della puntata è emersa la definizione «colonne della saggezza e della sagacia» riferita proprio al ruolo delle opinioniste. Non sono mancati né battibecchi né spunti emotivi, in una puntata pensata per rilanciare l’interesse del pubblico dopo un avvio incerto.

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Sul fronte degli ascolti, però, il reality non è riuscito a imporsi: la replica de Il giovane Montalbano, trasmessa in contemporanea su Rai1 con Michele Riondino e Alessio Vassallo, ha raccolto 2.928.000 spettatori e il 19,8% di share. Il Grande Fratello Vip ha ottenuto 1.906.000 spettatori con il 18,3% di share. Si registra quindi una crescita rispetto alle precedenti puntate del programma, ma ancora non sufficiente per vincere la serata televisiva.



La puntata ha chiuso la partita aperta dal televoto precedente. Avevano rischiato l’eliminazione Federica Morello, Marina La Rosa, Giancarlo Danto e Alessandro Roncaccia. Il pubblico ha scelto di salvare Marina La Rosa e Alessandro Roncaccia; a giocarsela per la salvezza sono così rimasti Federica Morello e Giancarlo Danto, con quest’ultimo che ha ricevuto meno preferenze e si è trasformato nel primo candidato all’eliminazione della stagione.



Spazio anche alla “battle dei talenti”, gara tra squadra maschile e femminile introdotta nella passata edizione. La squadra degli uomini ha ottenuto il 74,43% dei voti grazie a una performance sulle note di Prisencolinensinainciusol di Adriano Celentano; la vittoria ha garantito alla compagine maschile la possibilità di contendere un’immunità. Andreas Müller e Jonathan Kashanian si sono giocati il privilegio, con la decisione finale affidata alle donne della Casa: l’immunità è andata a Jonathan Kashanian.



Le nomination della serata hanno portato al televoto cinque concorrenti. Oltre a Giancarlo Danto, già indicato come primo candidato all’eliminazione, sono finiti in nomination Carmen Di Pietro, Alessandro Varsi, Moreno Morello e Alessandro Roncaccia.



Tra le scelte interne alla Casa, Federica Morello è risultata la più votata dalle donne; a nominarla sono state Valeria Marini, Carmen Di Pietro, Guendalina Tavassi, Giulia Provvedi, Marina La Rosa, Megan Ria e Michelle Masullo. La dinamica delle nomination ha inciso in modo decisivo sulla composizione del quintetto che ora rischia l’uscita.



Il meccanismo di voto resta quello consolidato: il pubblico a casa potrà intervenire tramite sms o utilizzando l’app Mediaset Infinity per indicare il proprio preferito tra i cinque concorrenti in nomination. Spetterà quindi agli spettatori salvare uno dei cinque: il meno votato diventerà il secondo candidato all’eliminazione.