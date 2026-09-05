Gp Monza, oggi le prime libere: orari e dove seguire le sessioni

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Parte oggi il weekend del 97° Gran Premio d’Italia a Monza con le due sessioni di prove libere previste per la giornata di venerdì 4 settembre 2026.
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La prima sessione scatterà alle 12:30, mentre la seconda è in programma alle 16:00. Entrambe saranno trasmesse in diretta sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now.
In classifica piloti guida Andrea Kimi Antonelli, che precede di 59 punti George Russell (Mercedes) e Lewis Hamilton, entrambi inseguitori a pari punti. Nonostante la leadership nel Mondiale, Antonelli dovrà partire dall’ultima posizione in griglia per il Gran Premio di domenica 6 settembre a causa di una penalità.