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Gp Monza, oggi le prime libere: orari e dove seguire le sessioni

A Monza oggi, venerdì 4 settembre 2026, prime due prove libere del 97° Gran Premio d’Italia: FP1 ore 12:30, FP2 ore 16:00. Diretta su Sky Sport, Sky Go e Now.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Parte oggi il weekend del 97° Gran Premio d’Italia a Monza con le due sessioni di prove libere previste per la giornata di venerdì 4 settembre 2026.

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La prima sessione scatterà alle 12:30, mentre la seconda è in programma alle 16:00. Entrambe saranno trasmesse in diretta sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now.

In classifica piloti guida Andrea Kimi Antonelli, che precede di 59 punti George Russell (Mercedes) e Lewis Hamilton, entrambi inseguitori a pari punti. Nonostante la leadership nel Mondiale, Antonelli dovrà partire dall’ultima posizione in griglia per il Gran Premio di domenica 6 settembre a causa di una penalità.

( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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