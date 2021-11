Dove si buttano le batterie a Venezia? E un cellulare? Ecco luoghi e orari: è una “ecomobile”

Forse non tutti sanno che a Venezia esiste un’ “Ecomobile” acquea itinerante, che raccoglie alcune tipologie di rifiuti urbani pericolosi.

Utile, pertanto, ricordarne orari e luoghi, anche perché con l’ora solare, da martedì 9 novembre, sono cambiati gli orari.

E’ stata inoltre istituita una nuova tappa alla Giudecca, al Ponte delle scuole.

Questo il nuovo calendario invernale:

• Cannaregio

Martedì: dalle 11.30 alle 13.30 in fondamenta Venier-Savorgnan;

dalle 14 alle 16 in campo Santi Apostoli;

Sabato: dalle 11,30 alle 13.30 in fondamenta Ormesini;

dalle 14 alle 16 in fondamenta di Cannaregio.

• Murano

Lunedì: dalle 11.30 alle 13.30 in fondamenta San Sebastiano-Convento;

dalle 14 alle 16 in campo Santo Stefano-rio dei Vetrai.

• Castello

Mercoledì: dalle 11.30 alle 13.30 in fondamenta della Tana;

dalle 14 alle 16 in campo Santi Giovanni e Paolo.

• Dorsoduro

Giovedì: dalle 11.30 alle 13.30 in fondamenta dell’Arzere;

dalle 14 alle 16 in campo San Pantalon.

• Giudecca

Venerdì: dalle 11.30 alle 13.30 al Ponte delle scuole;

• San Marco

Venerdì: dalle 14 alle 16 a San Samuele.

L’Ecomobile itinerante è un’imbarcazione completamente elettrica – quindi a zero emissioni e non inquinante – attrezzata a scomparti per raccogliere varie tipologie di rifiuto.

Il servizio è riservato esclusivamente alle utenze domestiche; sono quindi accettati solo materiali di dimensioni ridotte e in quantità limitate.

L’Ecomobile raccoglie pile e piccoli accumulatori (comunque non industriali), barattoli di vernice vuoti, contenitori di olio vegetale vuoti, olio vegetale da cucina, piccoli oggetti elettrici ed elettronici (ad esempio frullatori, robot da cucina, phon, telefoni cellulari), lampadine, luci led e fluorescenti.

È importante non abbandonare mai i rifiuti pericolosi in strada né conferirli nel rifiuto secco residuo.

Per questi materiali devono essere utilizzati gli Ecocentri, gli Ecomobili o il servizio gratuito di asporto a domicilio.

Si tratta di rifiuti che, se abbandonati, risultano estremamente nocivi per l’ambiente.

L’olio da cucina, ad esempio, se gettato nel wc e o nel lavello è molto inquinante e provoca danni ai depuratori, limitandone la funzionalità.