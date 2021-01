Gnocchi di Patate bloccati in autostrada: tonnellate alimenti avariati in viaggio verso tavole

Gnocchi di Patate bloccati in autostrada: aldilà del titolo la notizia è molto seria.

Tonnellate di alimenti in cattivo stato di conservazione erano in viaggio verso nostre tavole e sono state fortunatamente bloccate da un controllo della Guardia di Finanza.

La Guardia di Finanza di Rovigo ha così sequestrato oltre tre tonnellate di prodotti alimentari.

L’intervento è nato da un controllo svolto all’uscita dal Casello Autostradale A/13 di Occhiobello (Rovigo).

E’ stato sottoposto a controllo dalle Fiamme Gialle un camion telonato destinato al trasporto di beni vari.

Con grande sorpresa si è scoperto che erano depositati alla rinfusa deneri non alimentari (tegole, tubi in ferro, stampe, etc.) riconducibile ad una ditta slovena.

Nel mezzo, inoltre, è stato trovato anche un ingente quantitativo di prodotti alimentari freschi,

sponsor

in particolare “gnocchi di patate”, caricati presso un’azienda italiana e destinati al mercato estero.

Dagli accertamenti è emerso che l’intero prodotto sarebbe dovuto viaggiare, come scritto sulla confezione delle scatole, ad una temperatura controllata refrigerata.

Ad una prima occhiata i gnocchi mostravano segni di cattiva conservazione e per questo è stata allertata l’Ulss 5 di Rovigo la quale ha accertato il cattivo stato di conservazione.

I finanzieri hanno dunque proceduto al sequestro, per la distruzione, di 3.120 kg, del prodotto contenuto in 297 cartoni applicando anche la relativa sanzione pecuniaria amministrativa.

commercial



(Rip.)

Tonnellate di alimenti in cattivo stato di conservazione erano in viaggio verso nostre tavole e sono state fortunatamente bloccate da un controllo della Guardia di Finanza.

La Guardia di Finanza di Rovigo ha così sequestrato oltre tre tonnellate di prodotti alimentari.

L’intervento è nato da un controllo svolto all’uscita dal Casello Autostradale A/13 di Occhiobello (Rovigo).

E’ stato sottoposto a controllo dalle Fiamme Gialle un camion telonato destinato al trasporto di beni vari.

Con grande sorpresa si è scoperto che erano depositati alla rinfusa deneri non alimentari (tegole, tubi in ferro, stampe, etc.) riconducibile ad una ditta slovena.

Nel mezzo, inoltre, è stato trovato anche un ingente quantitativo di prodotti alimentari freschi,

in particolare “gnocchi di patate”, caricati presso un’azienda italiana e destinati al mercato estero.

Dagli accertamenti è emerso che l’intero prodotto sarebbe dovuto viaggiare, come scritto sulla confezione delle scatole, ad una temperatura controllata refrigerata.

Ad una prima occhiata i gnocchi mostravano segni di cattiva conservazione e per questo è stata allertata l’Ulss 5 di Rovigo la quale ha accertato il cattivo stato di conservazione.

I finanzieri hanno dunque proceduto al sequestro, per la distruzione, di 3.120 kg, del prodotto contenuto in 297 cartoni applicando anche la relativa sanzione pecuniaria amministrativa.