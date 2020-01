Gli auguri di Conegliano: 4mila biglietti scritti a mano

Nasce a Conegliano da un’idea dell’artista Debora Basei (Dada) nell’ambito del progetto Ricrearti (ricreare attraverso l’arte) con il supporto e il sostegno dell’Assessore alla Cultura Gaia Maschio la “Galleria degli Auguri”.

L’iniziativa consiste nell’avvolgere come dei pacchi regalo i negozi sfitti di Galleria Dalla Zentil, metterci un fiocco e appendere migliaia di originali biglietti di auguri rigorosamente scritti a mano dall’artista e da ragazzi che stanno facendo un percorso comunitario per riuscire a riprendere in mano la loro vita (Associazione Piccola Comunità di Conegliano).

Il pubblico insieme all’artista e alla riflessione dei ragazzi ovvero “Augurare al mondo quello che augurerebbero a se stessi” si trasforma in un messaggio di auguri per sé e per la cittadinanza divenendo una grande opera d’arte o meglio una performance artistica che unisce rielaborazione di pensieri, condivisione degli stessi e diffusione di un messaggio positivo: l’arte ancora una volta dimostra di essere a tutti gli effetti una terapia fondamentale per il proprio spirito e quello degli altri.

L’Assessore alla cultura Gaia Maschio si dichiara soddisfatta di questa iniziativa che grazie all’artista e ai ragazzi della Piccola Comunità con il sostegno del Sig. Daniele Marchioni ha distribuito in meno di 10 giorni 4000 biglietti di positività “accendendo” la parte emotiva delle persone che, ben volentieri prendono un biglietto lo leggono, lo portano a casa per appenderlo all’albero di Natale e in altri momenti tornano con parenti e amici a prenderne ancora o invitano altre persone a prendere l’originale augurio che campeggia nel meraviglioso centro storico coneglianese.

I biglietti possono essere presi, fotografati e messi su Instangram o Facebook con gli hashtag #nataleaconegliano #assessoratoallacultura #natale2019 #dadadebora #associazionepiccolacomunita