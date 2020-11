“Giù le mani dall’area ex Gasometri!”. Lettere al giornale

sponsor

Giù le mani dall’area ex Gasometri!

Si riparla dell’area ex gasometri e della sua destinazione.

Se dovesse approdare ai banchi del Consiglio Comunale la richiesta di cambio di destinazione d’uso, noi, in tutti i modi consentiti, la bloccheremo.

Da anni, anche come Municipalità, siamo al fianco del comitato ex gasometri e abbiamo contribuito a far nascere e crescere, grazie ai docenti e ai ragazzi del Benedetti, un ampio fronte contrario alla nascita di un altro albergo in una zona così viva come San Francesco della Vigna.

Giù le mani dai Gasometri!

Giovanni Andrea Martini

per Tutta La Città Insieme

