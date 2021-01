Giovanissimi della Storica: consegnati premi per un totale di 10.000 euro

Giovanissimi della Regata Storica 2020: consegnati i premi.

I 20 regatanti della categoria Giovanissimi della Regata Storica 2020 hanno partecipato mercoledì sera all’estrazione dei venti buoni da 500 euro, per un totale di 10.000 euro, messi a disposizione da Vela Spa per l’acquisto di forcole e remi in quattro botteghe artigianali veneziane: Paolo Brandolisio, Remi e Forcole di Franco Furlanetto, Il Forcolaio Matto di Piero Dri e Le Forcole di Saverio Pastor.

All’estrazione, che si è svolta in modalità online, erano presenti Manuele Medoro, dirigente del Settore Tutela delle tradizioni del Comune di Venezia, il presidente Associazione Regatanti Claudio Carrettin e il direttore Comunicazione, Eventi e MICE di Vela Spa, Fabrizio D’Oria.

Oltre ai giovani atleti, in collegamento anche il Consigliere Delegato alla Tutela delle Tradizioni Giovanni Giusto che ha colto l’occasione per ringraziare le giovani leve veneziane del remo “perché la loro presenza garantisce la continuità nel tempo di una ‘venezianità vera’ che porta avanti l’identità più autentica della città di Venezia”, città che – ha ricordato – lo scorso anno ha avuto il coraggio di organizzare tra i primi in Italia un evento agonistico come la stagione remiera.

foto: Fabrizio D’Oria, Claudio Carrettin e Manuele Medoro (@Vela Spa)