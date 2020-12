Niente giostre in Riva degli Schiavoni quest’anno

Niente giostre a Venezia, in Riva degli Schiavoni, quest’anno, a causa del Covid.

La decisione è del Comune di Venezia.

Impossibile garantire le prescrizioni per la sicurezza e, in particolare, il contingentamento delle persone, così come anche il distanziamento e i controlli.

Si interrompe così una tradizione

che continuava da una sessantina di anni, un appuntamento atteso soprattutto dai più piccoli.

Un’altra rinuncia imposta da questa annata vissuta con il Covid che ci obbliga a nuove abitudini a cui adeguarsi, dunque, nella speranza di potersi rifare l’anno prossimo. Nella ulteriore speranza di essersi lasciati tutto alle spalle.





