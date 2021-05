Giornata internazionale bambini scomparsi. Questura di Venezia in campo

Il 25 maggio si celebra la giornata internazionale dei bambini scomparsi. Una piaga sociale sottostimata. Un dramma spaventoso.

Ogni anno, infatti, milioni di minori nel mondo vengono inghiottiti nel nulla e dimenticati: rapiti, in fuga, venduti e sfruttati sui mercati della prostituzione, della droga e del lavoro criminale.

La Polizia di Stato, da sempre attenta a tutelare le fasce di popolazione più deboli, su iniziativa della Direzione Centrale Anticrimine ed in collaborazione con varie organizzazioni internazionali, ha aderito alla campagna promossa dalle Nazioni Unite per contrastare tale fenomeno.

L’obiettivo è quello di garantire che nessun minore scomparso venga dimenticato e che le ricerche non si interrompano mai, anche sensibilizzando la cittadinanza sull’importanza di una pronta e tempestiva denuncia.

La problematica della scomparsa dei minori, in particolare stranieri, è infatti un fenomeno tristemente sviluppato in Veneto, complice il fatto di essere una regione di transito della famosa rotta balcanica; tale situazione induce spesso la maggior parte dei minori ad allontanarsi spontaneamente dalle strutture alle quali sono stati affidati ed una parte di essi viene poi rintracciata solo grazie ad un costante lavoro da parte della Polizia di Stato in collaborazione con altri enti e Polizie straniere.

Per tale motivo sono stati realizzati degli opuscoli, distribuiti sull’intero territorio veneto, nei quali sono riportati preziosi consigli e indicazioni sull’argomento e che vogliono essere uno strumento per offrire consigli utili per la prevenzione dei rischi connessi a situazioni potenzialmente pericolose per i minori, tra le quali figurano il tristemente noto fenomeno del cyberbullismo e della violenza domestica.

All’interno della brochure sono poi indicate le utenze di riferimento a cui chiedere assistenza tra cui ricordiamo, oltre al numero di emergenza 112, la linea europea per i minori scomparsi 116000 ed il numero di Emergenza Infanzia per la violenza sui minori “114”; Inoltre, la Polizia di Stato gestisce un sito web raggiungibile all’indirizzo “it.globalmissingkids” dedicato ai bambini scomparsi nel quale è possibile ottenere utili consigli ed informazioni sul tema.

Tale materiale informativo è in distribuzione presso tutti gli Uffici di Polizia del territorio veneto e disponibile sul portale online della Questura di Venezia.