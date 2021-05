Giorgio Maroder lascia in eredità oltre 11mila euro al Comune di Venezia

La Giunta comunale, riunitasi ieri in web conference, ha approvato l’accettazione della disposizione liberale a favore del Comune di Venezia da parte del signor Giorgio Maroder che stipulò una polizza vita indicando quale beneficiario il Comune stesso.

Giorgio Maroder, autore del bel gesto, era un volto noto a Castello: fu per molti anni segretario del Pci di Santa Maria Formosa, e consigliere comunale al tempo delle amministrazioni di Mario Rigo.

Morì nell’aprile del 2019 all’età di 84 anni.

In seguito l’Istituto bancario ha contattato il Comune per consegnare, quale beneficiario, la somma oggetto di contratto, pari a circa 11.500 euro.

“A Maroder giunga il sincero grazie da parte della Città di Venezia – commenta il consigliere delegato all’Avvocatura civica Paolo Romor che ha seguito la vicenda. Con il suo gesto simbolico ha dimostrato ancora una volta la sua generosità e il suo amore verso una Città alla quale ha dedicato molti anni di impegno civile e politico”.