Gioia Antonella è la prima nata a Venezia nel 2021

Gioia Antonella si è fatta attendere e poi, quando ha voluto, si è affacciata al mondo verso l’ora di pranzo, portando il suo carico di gioia non solo di nome.

I nati si sono fatti un po’ desiderare: la giornata di Capodanno ha fatto registrare una lunga attesa per l’arrivo del primo nato del Veneziano.

La mattinata è trascorsa senza parti, e infine verso le 12.20 è venuta alla luce Gioia Antonella, 2970 grammi. Gioia Antonella è la prima figlia di Rosa, la mamma, e di Antonio Maiolino, il papà, che è in forze della Polizia di Stato.

La famiglia Maiolino abita a Marcon e

sta vivendo con grande serenità la nascita della bellissima primogenita all’ospedale dell’Angelo.

La giornata di Capodanno è il momento per un bilancio positivo sull’attività complessiva dei Punti Nascita dell’Ulss 3 Serenissima nell’anno che si è chiuso.

Vincoli e complicazioni dovute al Covid-19 non ne hanno rallentato l’attività, fatta eccezione del Punto Nascite di Dolo che registra un importante calo dell’attività (219 le nascite nel 2020, a fronte delle 524 del 2021) per il duplice periodo di chiusura forzata a causa dell’epidemia e del ruolo di Covid-Hospital assunto dal presidio dolese.

Numeri

in crescita per l’Ospedale di Mestre con 1949 nascite (nel 2019 erano state 1921) ma in calo per l’Ospedale Civile di Venezia che registra 336 nati contro i 355 fatti segnare lo scorso anno.