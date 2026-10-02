Arrestato nel Torinese il leader di una setta: accuse di schiavitù, violenze e abusi

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Il 1° ottobre 2026 è stato arrestato nel Torinese il guru di una setta, ritenuto responsabile di schiavitù, violenze e abusi.
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L’operazione, condotta nell’area del Torinese, ha portato all’arresto dell’uomo che la procura contesta per i reati indicati.
Non sono stati forniti altri dettagli dalla fonte sulla dinamica dell’intervento, sul numero di persone coinvolte o su eventuali altri indagati.