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Arrestato nel Torinese il leader di una setta: accuse di schiavitù, violenze e abusi

01/10/2026 – Nell’area del Torinese è stato arrestato il guru di una setta, accusato di schiavitù, violenze e abusi. L’operazione si è svolta nel Torinese.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Il 1° ottobre 2026 è stato arrestato nel Torinese il guru di una setta, ritenuto responsabile di schiavitù, violenze e abusi.

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L’operazione, condotta nell’area del Torinese, ha portato all’arresto dell’uomo che la procura contesta per i reati indicati.

Non sono stati forniti altri dettagli dalla fonte sulla dinamica dell’intervento, sul numero di persone coinvolte o su eventuali altri indagati.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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