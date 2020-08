Gasparinetti: “Baretta e Brugnaro: il gatto e la volpe, chiedono un mandato in carta bianca”

«Baretta e Brugnaro assomigliano al gatto e la volpe della canzone di Edoardo Bennato (“non vedi che è un vero affare, non perdere l’occasione, di noi ti puoi fidar”). Nel candidarsi a governare la città, hanno messo sul piatto sei paginette striminzite (sei a testa) e quasi intercambiabili. La pletora di liste d’appoggio (cinque a testa) si è limitata a sposarle mettendoci una firma finale. Sei paginette generiche senza alcuna risposta concreta ai molti problemi che dovremo affrontare nei prossimi cinque anni, da confrontare con le 67 pagine che Terra e Acqua 2020 renderà pubbliche oggi, sulla propria pagina internet». Questo il commento del candidato sindaco di Terra e Acqua2020 Marco Gasparinetti sul fatto che coalizione di centrodestra e coalizione di centrosinistra abbiano depositato solo sei pagine di “programma”.

L’esponente della lista prosegue: «B&B hanno adottato la stessa strategia: dire il meno possibile per non scontentare nessuno, depositando un programma che tale non è. I casi sono due:

stanno chiedendo ai cittadini di firmare un assegno in bianco, votandoli a scatola chiusa;

non hanno la più pallida idea di come governare questa città.

L’esempio più esilarante è il “modello Boston per i giovani” che Brugnaro ricicla direttamente dalle sue vecchie promesse (mai mantenute) del 2015: ha avuto cinque anni di tempo per attuarlo o almeno spiegarlo, ma in cinque anni non se ne è visto nemmeno un principio di esecuzione. Altro che modello Boston, forse voleva dire “modello Bostik” per restare incollato alla poltrona da sindaco».

Gasparinetti sottolinea quindi la ventata di freschezza e concretezza portata da Terra e Acqua 2020: «Se loro non sanno nemmeno da che parte girarsi, noi invece #abbiamounpiano. E lo abbiamo dimostrato generando un programma condiviso e articolato, che cerca di dare risposte anziché limitarsi ad elencare temi e problemi».