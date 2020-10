Gabriel Garko e il nuovo fidanzato Gaetano paparazzati da “Chi”

Gabriel Garko, finalmente libero dopo il coming out, passeggia per Roma con il nuovo fidanzato Gaetano.

È quanto emerge dalle foto pubblicate su Chi, settimanale di Alfonso Signorini che per primo è riuscito a cogliere lo “scoop” dando un nome e un volto all’uomo indicato da Garko a Verissimo. “Mi sto frequentando con una persona con cui mi trovo molto bene – aveva detto alla Toffanin – È una storia appena iniziata”.





Dopo la conferma della la fine della storia con Gabriele Rossi si apre così un nuovo capitolo nella vita di Gabriel Garko, che finalmente libero da maschere e pregiudizi si è mostrato in pubblico con il suo nuovo amore. I due hanno alloggiato nello stesso residence dove dormiva un’altra coppia arcobaleno: quella composta da Imma Battaglia – attivista lgbt – e dalla moglie Eva Grimaldi, amica inseparabile dell’attore al quale ha fatto da “fidanzata mediatica” dal 1997 al 2001.

“Libero di mostrare i suoi sentimenti” ha sottotitolato Signorini nelle foto che ritraggono i quattro spensierati per le vie della Capitale.

Gaetano Salvi, il nuovo fidanzato di Gabriel Garko

Ma chi è Gaetano Salvi, il nuovo ragazzo di Gabriel Garko? Di lui si sa che è napoletano, precisamente di Torre Annunziata, che ha solo 23 anni e che lavora a Milano Malpensa come operatore aeroportuale. Nonostante, quindi, il bell’aspetto non sarebbe un volto noto dello spettacolo e della televisione. Da quanto emerge dai social Gaetano avrebbe due insindacabili miti: Salvatore Esposito di Gomorra e lo stesso Gabriel Garko, che nonostante i venticinque anni di differenza è riuscito – come in un sogno – a conquistare.

Ed entrando nel suo profilo Instagram a saltare all’occhio è il basso numero di follower, meno di 3000, confermando quindi la sua distanza dal mondo “social” che accomuna i personaggi che si affiancano ai VIP. Ma se la frequentazione con l’attore continuasse, si è pronti a scommettere su un’impennata di numeri e di popolarità, non solo per la notorietà del suo compagno ma anche per essere stato il primo uomo a mostrarsi con Garko dopo il sofferto coming out al Grande Fratello VIP.





Eva Grimaldi: “Con Garko niente sesso ma l’avrei sposato”

Sull’argomento è tornata anche Eva Grimaldi, che sempre su Chi ha confermato quanto l’attore aveva già raccontato a Verissimo: “La nostra storia è stata creata a tavolino quattordici anni fa – ha dichiarato la 59enne – Non c’è mai stato sesso, lui aveva bisogno di me e io l’ho sempre protetto. Ma c’è un amore profondo che ci lega, ancora oggi, e che va al di là della sfera fisica: lo avrei addirittura sposato o ci avrei fatto un figlio”. La Grimaldi ha aggiunto: “I pianti che ha fatto in tv sono solo il risultato delle sofferenze represse di una vita”.

E come si può non darle atto: per decenni Gabriel Garko ha dovuto nascondersi, mostrarsi per ciò che non era, simulando relazioni con le attrici più blasonate quando nel suo cuore nutriva un altro tipo di sentimenti. A partire dal suo primo vero amore, quel Riccardo che gli è stato accanto 11 anni passando per Gabriele Rossi e arrivando ora a Gaetano Salvi con il quale, finalmente libero, potrà esprimere tutti i suoi sentimenti.

