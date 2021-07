G 20 a Venezia: città indifferente o infastidita per ora?

G 20 a Venezia: città e cittadini indifferenti o infastiditi, altro che occasione internazionale per mettere in mostra la città. In linea generale l’umore è irritato, gli incassi non sono all’altezza delle aspettative, il continuo sorvolo degli elicotteri, necessari alla sicurezza, alla fine, dopo ore, logora i nervi.

Sono molte le impressioni che si raccolgono dalla gente della strada ma tutte non si discostano molto dai temi appena esposti.

I blocchi delle forze dell’ordine attorno all’Arsenale, cuore del summit, le calli sbarrate da cancellate d’acciaio, le barche ferme in Canal Grande appena arrivano i motoscafi dei ‘grandi’: la Venezia del commercio percepisce con un po’ di irritazione le restrizioni del G20, dopo quelle patite per il Covid.

In realtà, percorrendo il centro storico in direzione Arsenale, i presidi di sicurezza passerebbero quasi inosservati, se non fosse per il ronzio insistente degli elicotteri in volo sopra la città.

Il ‘danno‘ (per alcuni maggiore del guadagno d’immagine), potrebbe esser stato provocato anche dal fatto che si sia parlato così a lungo del G20 e delle ripercussioni sugli spostamenti a Venezia, con in più le ipotesi di possibili contestazioni violente.

Un tam tam sufficiente a dissuadere più di un turista dal programmare un weekend in laguna.

E’ così che, per lo più, i commercianti ed i residenti di via Garibaldi, la calle più ampia e densa di negozi vicina all’Arsenale, leggono oggi le cause di un calo di presenze.

“Fino a mercoledì scorso – dice il gestore di un’attività – una certa riaccensione di viaggiatori c’era; da ieri però stranieri non se ne vedono. Per chi non conosce Venezia, il solo fatto di sapere che vi sono aree dove il transito è vietato, o che vi sono fermate dei vaporetti sospese, è sufficiente a far rinviare il viaggio”.

Il direttore di un piccolo cantiere edile, che segue la ristrutturazione di un locale sulla stessa via, è appoggiato al muro con le braccia incrociate.

“Da ieri – spiega – non si va avanti, perché la barca che dovrebbe portare il materiale edile che ci serve non può attraccare. Il primo punto utile è troppo lontano per trasportare la merce, voluminosa e pesante. Per fortuna domani è sabato, e lunedì il G20 sarà finito“.

Il sestiere di Castello è fra quelli che conservano una nervatura ancora popolare. Decentrato rispetto a San Marco, beneficiato dai grandi eventi solo in occasione delle edizioni della Biennale, i cui padiglioni sono vicini.

La percezione più diffusa tra i residenti è quella di un mega evento, il G20, che “alimenta lo spreco”, con investimenti in personale, strutture e tecnologie di sicurezza in favore di una comunità, i ‘grandi’ dell’economia, che non bada a spese; mentre qui, in via Garibaldi, i negozianti di arrovellano con affitti, costi di gestione e le tasse di sempre.

Ministri e governatori, si dice, saranno grandi esperti di economia, ma difficilmente “così potenti da costringere Amazon a pagare le tasse”.

“Da qui alla riva – sottolinea un altro esercente – 10 anni fa c’erano 16 negozi, questo era un centro commerciale all’aperto. Adesso ci sono 16 bar”.

C’è anche però chi ‘assolve’ il G20. “Non ho visto grandi differenze di incassi rispetto a qualche giorno fa – dice la titolare di un negozio di abbigliamento – e mi pare che la circostanza sia molto contenuta nel tempo per poter attribuire al G20 problemi del nostro settore, che hanno cause più profonde. E non è detto che alcune fra le persone che entrate oggi da me a comprare qualcosa, non siano i familiari arrivati con le delegazioni ospiti del convegno”.