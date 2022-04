Furto sul Terraglio: i ladri tenevano d’occhio la famiglia

I ladri sono entrati in un’altra villetta del Terraglio e, al momento, sono solo tre le certezze: i banditi avevano un piano per entrare e uscire dal retro grazie ad una casa abbandonata, sapevano quando agire dato che in casa non c’era nessuno, sono stati obbligati a scappare a causa di un “fuori programma, la figlia rientrata perché aveva dimenticato il portafogli.

La casa comunque svaligiata è quella di Eros Migliorini, grossista del pesce a Rialto.

Quello che si può dire di questo ennesimo colpo di quella che viene definita “la banda del Terraglio” è che i ladri non sono degli sprovveduti, bensì banditi estremamente organizzati.

Il colpo è avvenuto tra le 17.40 e le 18, proprio nel momento in cui tutti erano usciti e in casa non c’era nessuno.

I ladri in pochi minuti si sono mossi con estrema “produttività” trovando subito gli orologi Rolex, i gioielli-ricordi di famiglia e altre cose preziose varie per un bottino che si aggira sui 40mila euro.

Bottino che forse poteva essere ancora maggiore se i ladri non fossero fuggiti precipitosamente a causa dall’imprevisto rientro a casa di una figlia quattordicenne che aveva dimenticato il portafogli a casa.

Secondo una prima ricostruzione i ladri sono entrati (e poi fuggiti) saltando una recinzione sul retro approfittando del fatto che da quella parte c’è un edificio disabitato.