Furto notturno a Chioggia, hanno 13 e 16 anni

Identificati e “quasi” presi quelli che sono ritenuti gli autori del furto con scasso avvenuto martedì notte allo stabilimento balneare Bahia del Sole di Chioggia.Sono due ragazzini di 13 e 16 anni.A questa conclusione sono giunti gli investigatori grazie all’impianto di videosorveglianza che hanno ripreso tutto con estrema chiarezza.Oltre alla giovane età età dei ladri, quello che meraviglia gli osservatori è anche l’orario in cui è stato commesso il reato: alle 3, in piena notte, i ragazzini dovrebbero infatti essere a letto per andare a scuola all’indomani.Alle 3 di notte, invece, i giovani ladri hanno aperto tutte le capanne dello stabilimento balneare in cerca di “bottino”.Poi hanno avuto la felice pensata di mandare in frantumi una vetrata, sfondandola anche con calci, per accedere al ristorante.All’interno del locale sono state scassate le gettoniere per rubare le monetine dei giochi dei bambini.Poi, prima di uscire, hanno preso un cellulare e un tablet in uso al ristorante.Sono bastati pochi istanti ai carabinieri per identificare i due giovani malfattori.Tanto che sono stati rintracciati nella notte stessa a bordo di un autobus che aveva direzione Padova.Il 13enne, italiano, è stato condotto in caserma ed è apparso spaventato e pentito, il 16enne invece, nordafricano, durante il tragitto si è ribellato reagendo improvvisamente riuscendo a fuggire a piedi.