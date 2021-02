Fuoco al ristorante cinese di San Marco.

E’ la seconda volta in 3 giorni che intervengono i vigili del fuoco nel ristorante cinese “Il dragone” di Venezia.

Secondo elementi raccolti si tratterebbe di residui di ceppi che non erano completamente spenti o che hanno ripreso ad andare in combustione a distanza di tre giorni dall’incendio originale.

Mercoledì, infatti, il ristorante cinese “Il dragone” di Calle dei Fabbri aveva preso fuoco verso le 17.

In quell’episodio responsabile delle fiamme era stata ritenuta una pentola colma d’olio sul fuoco da cui sarebbe partita

una scintilla.

In un attimo le fiamme si erano estese alla cappa e al resto del locale.

Il pronto intervento dei pompieri aveva evitato che le fiamme si propagassero in tutto il fabbricato anche se due persone residenti al piano di sopra avevano dovuto essere evacuate.

Questa mattina, invece, prima delle 12, il nuovo intervento dei vigili del fuoco.

L’origine del principio di incendio dovrà essere confermato ma si ritiene possibile che una favilla possa aver ripreso a bruciare sotto le pannellature ove verosimilmente potrebbero esserci stati focolai non completamente disattivati.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i locali attingendo l’acqua nel vicino idrante del nuovo sistema antincendio di cui si è dotata la città.

Non si sono registrati feriti.

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri.

(foto: il secondo intervento dei vigili del fuoco al ristorante cinese “Il dragone” di Calle dei Fabbri di oggi, sabato 20 febbraio 2021 – © www.lavocedivenezia.it)