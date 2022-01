Frecce Tricolori anche domani a Venezia? Video per le Olimpiadi di Cortina 2026

Le Frecce Tricolori si potranno rivedere anche domani a Venezia? Oggi un maestoso e spettacolare passaggio a sorpresa, perfettamente riuscito. Domani forse non servirà, anche se la disponibilità per girare nuove immagini c’era tutta anche per domani.

Andiamo con ordine, oggi la Pattuglia Acrobatica Nazionale dell’Aeronautica Militare Italiana ha dato spettacolo nel centro storico lagunare: ha svettato sopra la Basilica della Salute, lungo il Canal Grande e vicino a Palazzo Ducale e al campanile di San Marco con un colpo d’occhio eccezionale.

Una grande sorpresa quella di questa mattina a Venezia, molti residenti e lavoratori si sono chiesti a cosa fossero dovuti rumori e vibrazioni tra i campanili di Venezia fino alla scoperta… la scia bianca, rossa e verde della Pattuglia Acrobatica Nazionale ha così colorato il cielo del centro storico lagunare.

Le Frecce Tricolori sono sfrecciate, dicevamo, anche sopra il Ponte di Rialto, e sopra la Chiesa di San Giorgio Maggiore, e il motivo di questa esibizione? Per segnare il primo appuntamento del percorso in preparazione all’evento Olimpico di Milano Cortina 2026.

Il motivo della visita è infatti dovuto alle riprese di un video promozionale per le Olimpiadi 2026 in Veneto: le Dolomiti Venete e più precisamente Cortina, saranno sede dello Sci Alpino Femminile e delle discipline del bob, skeleton e slittino, oltre ad essere una delle tre venue dei giochi paralimpici del 2026.

Le date delle gare olimpiche si svolgeranno tra il 6 e il 22 febbraio 2026.

Il volo radente delle Frecce Tricolori di oggi a Venezia, a tratti molto basso, impressionante quanto spettacolare, ha allertato i veneziani tra curiosità e ammirazione, ma anche preoccupazione per l’inatteso rumoroso passaggio che ha creato forti rumori e vibrazioni, fumogeni di tricolori attesi e la paura degli amici a quattro zampe.

Inizialmente per le riprese era prevista una doppia giornata di prove per le Frecce Tricolore, dalle 9.30 alle 11.30, martedì 25 gennaio 2021 e mercoledì 26. Ma dato che il meteo è stato clemente, potrebbero essere sufficienti le immagini realizzate oggi. Dunque le Frecce si torneranno a vedere a Venezia? Forse non servirà, anche se non si escludono nuove visite, dato che anche negli ultimi anni si è potuto assistere a diversi passaggi della Pattuglia Acrobatica Nazionale in laguna, anche a sorpresa.

Ecco il video con le immagini spettacolari delle Frecce Tricolori a Venezia oggi (25 gennaio 2022).