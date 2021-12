Omicron, la Francia chiude i confini all’Inghilterra

La Francia imporrà “drastiche” restrizioni ai viaggi da e per il Regno Unito nel tentativo di rallentare la diffusione della variante Omicron del coronavirus: lo ha reso noto il portavoce del governo, Gabriel Attal, all’emittente BFM-TV.

“Attueremo un sistema di controlli drasticamente più rigido di quello che abbiamo già”, ha detto Attal sottolineando che i viaggiatori di ritorno dal Regno Unito avranno bisogno di un test anti Covid negativo effettuato meno di 24 ore prima della partenza (invece delle 48 ore attuali), dovranno sottoporsi a un periodo di quarantena e verranno imposti limiti ai viaggi nel Paese per turismo.

La Francia, si è poi saputo, vieterà i viaggi non essenziali da e per il Regno Unito da sabato nel tentativo di rallentare la diffusione della variante Omicron del coronavirus: lo ha reso noto oggi il governo.

Dalla mezzanotte di sabato ci sarà “l’obbligo di avere un motivo essenziale per viaggiare o venire dal Regno Unito, sia per i non vaccinati sia per i vaccinati… Le persone non possono viaggiare per motivi turistici o professionali”, ha reso noto il governo in un comunicato, aggiungendo che i cittadini francesi e i cittadini dell’Ue potranno ancora rientrare in Francia dal Regno Unito.

Questa mattina il portavoce del governo, Gabriel Attal, ha anticipato le misure restrittive che Parigi si prepara ad introdurre.

“Ridurremo la validità del test per venire in Francia da 48 ore a 24 ore”, ha detto aggiungendo: “Limiteremo le ragioni per venire in Francia dal Regno Unito, (il viaggio) sarà limitato ai cittadini e residenti francesi e alle loro famiglie. Il turismo o i viaggi d’affari per le persone che non hanno nazionalità francese o europea o non sono residenti saranno limitati”.

Inoltre, ha proseguito, le persone che tornano dal Regno Unito “dovranno registrarsi su una app e dovranno porsi in autoisolamento per sette giorni in un luogo di loro scelta controllato dalle forze di sicurezza, ma questo (periodo) può essere ridotto a 48 ore se un test (anti Covid con risultato) negativo viene effettuato in Francia”.

Questa politica, ha concluso Attal. mira a “stringere la rete” per rallentare la diffusione dei casi di Omicron in Francia e permettere alla campagna vaccinale francese di guadagnare terreno: “La nostra strategia è quella di ritardare il più possibile lo sviluppo di Omicron nel nostro Paese e approfittarne per portare la campagna delle dosi booster”.

D’altra parte la decisione si giustifica nella situazione ulteriormente peggiorata oggi: nel Regno Unito si è registrato un nuovo record di contagi da Covid con 88,376 nuovi casi in 24 ore stando alle cifre ufficiali.

I morti sono stati 146, contro i 165 delle 24 ore precedenti.

Persino la regina Elisabetta ha deciso di cancellare il tradizionale pranzo di Natale coi membri della famiglia reale allargata (inclusi anche i cugini della sovrana) che si doveva tenere la settimana prossima al castello di Windsor a causa dei timori sulla diffusione della variante Omicron del coronavirus in Gran Bretagna.

Lo ha dichiarato una fonte di Buckingham Palace alla agenzia di stampa britannica PA, secondo cui la decisione è stata presa in via precauzionale.

Stando a quanto riportato ieri dal tabloid Sun, si stava organizzando un evento in grande stile con circa 50 invitati per la festa, fra cui il principe Carlo e Camilla. Già l’anno scorso il pranzo era stato cancellato a causa del Covid.

In questo caso sono state sicuramente seguite le indicazioni arrivate durante la conferenza stampa di ieri dal premier Boris Johnson e in particolare dal Chief medical officer dell’Inghilterra, Chris Whitty, che aveva invitato a ridurre i contatti sociali e familiari durante le festività.