Franceska Pepe, l’ex fidanzato Gianluigi Tumoletti: “mi ha offerto 300 euro per tacere”

Non si placano le polemiche su Franceska Pepe: l’ex fidanzato Gianluigi Tumoletti ha dichiarato a Nuovo di aver ricevuto l’offerta di 300 euro per tacere sui trascorsi della modella.

“Siamo stati insieme dal 2013 al 2017 – ha detto il manager – mi ha chiesto di sparire perché so tante cose e non vuole che io parli”.





Chi è Gianluigi Tumoletti, ex fidanzato di Franceska Pepe

Dalla sua pagina Linkedin si scopre che Gianluigi Tumoletti gestisce una nota discoteca milanese in Corso Garibaldi. Nel suo passato c’è un diploma alberghiero in un istituto tecnico professionale con la dicitura “servizio di ristoro, cameriere e responsabile di sala”.

“Non vivevamo insieme ma siamo stati fidanzati a lungo – aveva detto a Chi – Viveva con gioielli, scarpe e borse costosissime: non ho mai capito come facesse a condurre una vita così lussuosa. In quel periodo facevo il cameriere e certamente non potevo permettermi regali o altro. Spariva per lunghi periodi, per lei ho sofferto tanto”.

Il fidanzato americano a Dubai

Dove andasse non si sa, ma Alfonso Signorini ha svelato che in un periodo imprecisato Franceska Pepe sarebbe stata fidanzata con un americano molto ricco che viveva a Dubai.





La gieffina avrebbe lasciato l’Italia per trasferirsi nell’emirato dove, secondo il presentatore, “non sapeva cosa fare e si dava allo shopping selvaggio con la carta di credito del fidanzato” finché “lui l’ha mollata perché spendeva troppo”.

A raccontare l’aneddoto sarebbe stata la stessa Franceska Pepe durante il provino per entrare al GF VIP insieme ad altre storie come il “fidanzamento” prima sfoggiato e poi ridimensionato con Vittorio Sgarbi (che ha parlato di venti minuti di intimità dietro a un quadro) e la vittoria – mai avvenuta – a Miss Europa 2016.

Myriam Catania e il sospetto su Harvey Weinstein

Anche Myriam Catania aveva fatto insinuazioni sul guardaroba della gieffina: “Ha scarpe da 3000 euro: come fa a permettersele? Facendo la modella?” tirando in ballo Harvey Weinstein, fondatore della Miramax e recentemente incriminato per molestie. “C’è una storia dietro a quelle scarpe che succedeva a Venezia. Weinstein regalava scarpe che costavano tantissimo, 5/6 mila euro, cose esagerate, e le regalava a tutte le ragazze che si portava a casa. Allora io le ho detto ‘dove le hai prese quelle scarpe?’ ma magari gliele ha regalate il suo ex fidanzato… Non lo so, però lì per lì ho detto ‘magari le piace sempre l’uomo ricco”.

Mila Suarez: “Franceska Pepe mi deve dei soldi”

Come se il quadro della Pepe non fosse già compromesso, ecco su Nuovo le dichiarazioni di Mila Suarez, la modella marocchina con la quale ha condiviso un alloggio a Milano. “Franceska non ha mai pagato l’affitto, per anni ho pagato tutto io – ha raccontato a Nuovo – Dovrà dare a me i soldi del Grande Fratello Vip. Una volta Franceska mi chiese 10 euro per la benzina, visto che mi stava accompagnando in auto a un appuntamento. Ricordo che scesi e andai da sola in taxi”.

La Suarez ha poi concluso: “Lei è un fenomeno, è furba anzi furbissima. Quella che vedete al GF Vip corrisponde alla realtà. Pensate che a quei tempi mi diceva che voleva fare la suora. Su cento parole forse una corrisponde alla realtà”.

Resta da chiedersi quali siano i dettagli che l’ex fidanzato Gianluigi Tumoletti conosce ma che Franceska Pepe vorrebbe cancellare.

Marie Jolie