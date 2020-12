Grande Fratello VIP: Francesco Oppini si confessa a ''Casa Chi''

A cinque giorni dalla sua uscita dal Grande Fratello VIP, Francesco Oppini si è confessato. Ospite di Casa Chi, l’ex concorrente ha tirato le somme raccontando il suo percorso ma soprattutto spiegando come mai abbia deciso di lasciare il reality senza aspettare la puntata serale. In collegamento da casa, Francesco Oppini ha risposto a numerose domande, la prima delle quali sull’amico Tommaso Zorzi. “Davvero se avessi un figlio maschio lo chiameresti Tommaso?” ha chiesto Azzurra Della Penna. “Io ne parlo spesso con la mia compagna – ha risposto l’ex gieffino – e Tommaso uno dei nomi che ci piacerebbe, insieme ad altri due o tre”.

“La mia idea è di avere un figlio entro i quarant’anni – ha aggiunto – ad aprile ne compio 39, quindi entro un anno e mezzo dovremmo essere pronti”.

Francesco Oppini e Dayane Mello

La palla è poi passata a Valerio Palmieri che ha voluto saperne di più del suo rapporto con Dayane Mello, che nei primi giorni aveva manifestato un certo interesse verso di lui. “Quello che penso su di lei è sospeso – ha detto Oppini – Non penso che sia una persona cattiva. Però è una persona che sinceramente ha avuto un percorso di un altalenante pazzesco. Le prime tre settimane si è mostrata sensibile con la sua storia dura, avere un’infanzia è qualcosa che travolge chiunque la senta. Quindi vedi una ragazza forte, qual è, probabilmente. Ma poi cominci a vedere i lati che a me piacciono un po’ meno. Non riesce ad avere un confronto diretto, un’ora dice una cosa e un minuto dopo ne pensa un’altra. E uscendo mi sono accorto che quello che diceva nella Casa era un centesimo di quello che lei poi diceva nei confessionali”.

Il “no” a Temptation Island





La domanda successiva è arrivata da Gabriele Parpiglia che ha chiesto a Francesco Oppini come mai abbia detto di “no” per tre anni consecutivi a Temptation Island accettando però il Grande Fratello VIP. “L’ho rifiutato perché non voglio spettacolarizzare un rapporto mio privato con la mia compagna – ha rivelato – Cristina è l’esempio più lampante perché in questo periodo lei è stata richiesta ovunque e non ha mai accettato nessuna partecipazione. È una persona che per quanto accetti che io faccia parte di una vetrina come questa lei ne vuole star fuori. Temptation Island era un programma che non avrebbe portato rispetto a lei come persona e a noi come coppia”.

Francesco Oppini e Alba Parietti

Si è poi passati al rapporto tra Francesco Oppini e la madre, Alba Parietti. Valerio Palmieri era desideroso di sapere se tra loro fosse cambiato qualcosa, visti i messaggi della soubrette che gli suggerivano di abbandonare. “Sul discorso dell’uscita dalla Casa – ha dichiarato – mia madre non c’entra con la mia decisione. È una decisione che io avevo già preso. Ovvio che il discorso che il programma fosse stato allungato era una situazione impossibile da accettare, per tante ragioni che ho già spiegato ad Alfonso in diretta. Purtroppo il 10 di ottobre è mancata una persona che per mia madre era fondamentale e anche per me, visto che è stato con mia madre per 10 anni”.

Il suo riferimento era a Giuseppe Lanza di Scalea, ex compagno di Alba Parietti negli anni 2000.

“Ha dato sostegno anche in momenti difficilissimi miei. È una di quelle cose che se mi avesse detto in Confessionale avrebbe potuto spingere molto per la mia uscita, addirittura ad ottobre se l’avessi saputo, e lei non l’ha mai fatto. Me l’ha detto in treno mentre stavamo tornando. Penso che se mia madre avesse voluto farmi uscire sarebbe stato il modo migliore per farmelo fare, ma lei ha avuto rispetto per la mia scelta”.

L’uscita dal Grande Fratello VIP

Azzurra Della penna che gli ha poi fatto notare il suo “strappo netto” nell’abbandonare il programma. Oppini ha risposto: “Inizialmente pensavo si potesse uscire dal 7 in poi, non avrei immaginato mi venisse proposto di uscire la sera stessa. E vista la minima percentuale che io potessi cambiare idea, il modo di uscire così netto è stato per me un modo di non tirare avanti una sofferenza personale mia e degli altri. Era per far capire che io avevo deciso quello e che quello andava fatto in quel momento. Cioè: allungare con una festa del sabato per poi uscire anche il lunedì… Ho detto: tagliamo la testa al toro, siamo coerenti”.

Infine, alla domanda di Gabriele Parpiglia su chi vincerà il Grande Fratello VIP, Francesco Oppini non ha avuto dubbi: “Tommaso Zorzi” permettendosi di aggiungere anche un secondo nome: “Stefania Orlando“.

Marie Jolie