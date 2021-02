Pubblica foto dell’ex su sito porno per vendetta: ragazza di Jesolo tempestata di chiamate

Pubblica le foto della ex su sito porno per vendetta con addirittura i recapiti della ragazza, un reato ben definito dal nostro Codice che si chiama: “revenge porn”.

Il protagonista della storia ha un passato di gelosie e litigi e poi, dopo la rottura definitiva, ha pensato bene di pubblicare la foto della ex compagna in un sito di incontri sessuali a pagamento.

Poco dopo la ragazza, una 25enne di Jesolo, ha capito di essere stata pubblicata, con i suoi recapiti, in uno di quei siti che offrono prestazioni sessuali a pagamento.

Le telefonate, infatti, avevano cominciato a farsi sempre più frequenti e provenivano anche da uomini che nella vita reale conoscevano la ragazza e che la ragazza conosceva.

L’ex compagno della vittima, un dominicano di trent’anni ora residente a Treviso,

ha avuto una storia con la ragazza nel 2020, una storia fatta anche di violenze, maltrattamenti e minacce, comportamenti riconducibili con tutta probabilità alla gelosia che ha minato il rapporto.

La vendetta, dopo la rottura, è stata cinica e tremenda: ha pubblicato in rete immagini inequivocabili della ragazza accompagnandole con numero di telefono, nome e cognome e addirittura l’indirizzo vero.

Il caso nella città balneare aveva fatto molto scalpore perché la ragazza era conosciuta come persona moralmente seria e integra.

Con un processo penale di grande rapidità

(neanche un anno dal verificarsi dei fatti) il Tribunale di Venezia ha ora condannato a tre anni di reclusione e al pagamento di 25. 000 euro l’uomo.

(foto da archivio)