Focolaio Covid a St. Moritz: due alberghi chiusi e clienti “in quarantena”. Ultima ora

Focolaio Covid a St. Moritz: evidentemente lo sci non è esente dai pericoli del virus come si riteneva fuori dall’Italia.

Dodici finora le persone accertate come positive, mentre si parla di un’ulteriore “variante” del virus, ma non esplicitamente della ‘variante inglese’.

Le autorità sanitarie svizzere hanno intanto messo in quarantena due hotel e chiuso tutte le scuole di sci a St. Moritz

I provvedimenti sono stati applicati dopo la scoperta del focolaio

di una variante del coronavirus.

La notizia è confermata dal Guardian.

Sono dodici i casi di Covid accertati finora nella cittadina, ma mancano ancora conferme sul fatto che la variante che li ha contagiati possa essere quella britannica o quella sudafricana.

Da domani inizieranno i test di massa sui 5.200 abitanti della popolare località sciistica.

