Figlio allontanato da casa a Dolo, maltrattava la madre 86enne

Ieri a Dolo i militari della locale Tenenza Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un 54nne del luogo.

Il provvedimento è stato emesso in relazione al reato di maltrattamenti in famiglia dal GIP del Tribunale di Venezia per i comportamenti fatti di condotte violente e vessatorie ai danni della madre 86enne.

La donna, infatti, nei mesi scorsi aveva più volte richiesto l’intervento dei carabinieri nella sua abitazione per fermare le violenze del figlio perpetrate sin dall’anno 2019, anche se solo recentemente ha deciso di sporgere denuncia.

L’uomo, il quale abusa di sostanze alcoliche, è stato condotto presso una comunità terapeutica ove è sottoposto al regime degli arresti domiciliari.