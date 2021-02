Festival di Sanremo 2021: le cover, i duetti e… Barbara Palombelli

Mancano ormai due settimane al Festival di Sanremo 2021. Mentre le canzoni in gara erano già state diramate, ancora non si conoscevano le cover che andranno in scena giovedì 4 marzo. Ecco, finalmente, la scaletta dei brani: ad accompagnare i “big” saranno ospiti italiani, internazionali o, in alcuni casi, gli interpreti originali. Tra loro spiccano i nomi di Nesli, Neri per Caso, Donatella Rettore, Neffa e Samuele Bersani. E intanto si fa ufficiale la presenza di Barbara Palombelli, che affiancherà Amadeus nella quarta serata.

Sanremo 2021: le cover e i duetti

AIELLO: Gianna (Rino Gaetano) con VEGAS JONES

ANNALISA: La musica è finita (Ornella Vanoni)

ARISA Quando (Pino Daniele)

BUGO: Un’avventura (Lucio Battisti) con PINGUINI TATTICI NUCLEARI

COLAPESCE DIMARTINO: Povera Patria (Franco Battiato)

COMA_COSE: Il mio canto libero (Lucio Battisti) con ALBERTO RADIUS e MAMAKASS

ERMAL META: Caruso (Lucio Dalla) con NAPOLI MANDOLIN ORCHESTRA

EXTRALISCIO: feat Davide Toffolo Medley Rosamunda (Gabriella Ferri) con PETER PICHLER

FASMA: La fine (Nesli) con NESLI

FRANCESCO RENGA: Una ragione di più (Ornella Vanoni) con CASADILEGO

FULMINACCI: Penso positivo (Jovanotti) con VALERIO LUNDINI e ROY PACI

GAIA: Mi sono innamorato di te (Luigi Tenco) con LOUS AND THE YAKUZA

GHEMON: Medley Le ragazze, Donne, Acqua e sapone, La canzone del sole con NERI PER CASO

GIO EVAN: Gli anni (883) con I CANTANTI DI THE VOICE SENIOR

IRAMA: Cyrano (Francesco Guccini)

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA: Splendido Splendente (Donatella Rettore) con DONATELLA RETTORE

LO STATO SOCIALE: Non è per sempre (Afterhours) con SERGIO RUBINI E I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

MADAME: Prisencolinensinainciusol (Adriano Celentano)

MALIKA: Insieme a te non ci sto più (Caterina Caselli)

MÅNESKIN: Amandoti (CCCP di GIOVANNI LINDO FERRETTI) con MANUEL AGNELLI

MAX GAZZÈ: Del Mondo (CSI di GIOVANNI LINDO FERRETTI) con M.M.B

FRANCESCA MICHIELIN e FEDEZ: Medley (Calcutta – Del Verde, Daniele Silvestri – Le cose che abbiamo in comune)

NOEMI: Prima di andare via (Neffa) con NEFFA

ORIETTA BERTI: Io che amo solo te (Sergio Endrigo) con LE DEVA

RANDOM: Ragazzo fortunato (Jovanotti) con THE KOLORS

WILLIE PEYOTE: Giudizi Universali (Samuele Bersani) con SAMUELE BERSANI

Le esibizioni non saranno fini a se stesse ma saranno giudicate dai musicisti e dai coristi dell’orchestra. Le valutazioni ottenute faranno così “media” con i punteggi delle serate precedenti, determinando così una nuova classifica dei Campioni.

Barbara Palombelli al Festival di Sanremo 2021

È stata confermata la quarta donna che affiancherà Amadeus nella conduzione del Festival. Dopo Elodie, Matilde De Angelis e Naomi Campbell arriva la conduttrice del TG5 Barbara Palombelli. Ad annunciarlo è stata la giornalista sui suoi canali social: “Ho ricevuto una telefonata di Amadeus – ha scritto – sarò a Sanremo con lui venerdì 5 marzo! È la nostra memoria, sono mio padre e mia madre che guardano la tv con noi bambini… Quest’anno, poi, sarà un’edizione speciale! Il pensiero correrà a tutti quelli che hanno sofferto e sarà ancora più importante mostrare un Paese unito che saprà ritrovare nella musica, come ha sempre saputo fare nella sua storia, una grande energia per rinascere!! Grazie Amadeus! E grazie alla mia meravigliosa azienda, Mediaset, che mi autorizza da andare!”.

Marie Jolie