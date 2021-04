Festino in giardino: a Pellestrina 16 giovani multati per 6.400 euro

Festino in giardino in barba alle norme anti-covid, sanzionati 16 ragazzi a Pellestrina.

Sabato pomeriggio, 24 aprile 2021, i militari della Stazione Carabinieri di Pellestrina, attirati dalla musica ad alto volume e dagli schiamazzi, hanno interrotto una festa organizzata all’interno del giardino di un’abitazione privata, in violazione delle vigenti normative di contenimento del fenomeno pandemico da Covid-19.

In particolare è stato accertato come nessuno dei 16 partecipanti, tutti ragazzi del luogo di età compresa tra i 19 e i 22 anni, stesse indossando la mascherina né rispettando il distanziamento.

La festa irregolare è costata cara ai ragazzi: ai 16 giovani sono state infatti contestate altrettante violazioni amministrative che prevedono la sanzione del pagamento di 400 ciascuna, per un totale di 6.400 euro complessivi.