Piazza Affari apre in flessione: Ftse Mib scende a 50.971 punti

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp!Clicca qui e iscriviti subito
Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!
Milano, 01 ottobre 2026 – Apertura negativa per Piazza Affari. Alle 09:05 l’indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni segnando un calo dello 0,78%, attestandosi a 50.971 punti.
I nostri articoli saranno sempre gratuiti se abbiamo il vostro sostegno.
Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.
Scopri come fare
Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.
CF: 94073040274
Scopri come fare
La rilevazione è stata diffusa dalla Redazione ANSA all’avvio della seduta.
La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura👍 CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK