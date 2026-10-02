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HomenotiziePiazza Affari apre in flessione: Ftse Mib scende a 50.971 punti

Piazza Affari apre in flessione: Ftse Mib scende a 50.971 punti

Milano, 1 ottobre 2026: la Borsa apre in calo. L’indice Ftse Mib perde lo 0,78% e si attesta a 50.971 punti alle 09:05.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Milano, 01 ottobre 2026 – Apertura negativa per Piazza Affari. Alle 09:05 l’indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni segnando un calo dello 0,78%, attestandosi a 50.971 punti.

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Elena Gravin
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Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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