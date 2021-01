Giovane fermato alla guida, ma non ha mai preso la patente. In auto droga e Taser

Compagnia Carabinieri di Venezia Mestre attenta e presente nei controlli coordinati del centro città e periferia.

Tra i vari reati accertati ieri la condotta grave di un giovane italiano (classe 1997).

Il 24enne se ne andava in giro tranquillamente alla guida senza mai aver conseguito la patente.

Fermato a Marghera, oltre a confessare di non aver mai conseguito il titolo abilitante, la perquisizione del veicolo rivelava il possesso di un “Taser”, uno storditore elettrico reperito verosimilmente in rete.

Nessuna notizia su un suo ‘utilizzo sicuro’. Il dispositivo, infatti,

sponsor

se usato senza criterio può causare anche danni gravi.

Sono saltati fuori, inoltre, alcuni grammi di Hashish.

L’elenco ha fatto scattare le rispettive denunce penali (guida senza patente e porto abusivo di armi) e la segnalazione in Prefettura quale assuntore di stupefacenti.

commercial



Compagnia Carabinieri di Venezia Mestre attenta e presente nei controlli coordinati del centro città e periferia.

Tra i vari reati accertati ieri la condotta grave di un giovane italiano (classe 1997).

Il 24enne se ne andava in giro tranquillamente alla guida senza mai aver conseguito la patente.

Fermato a Marghera, oltre a confessare di non aver mai conseguito il titolo abilitante, la perquisizione del veicolo rivelava il possesso di un “Taser”, uno storditore elettrico reperito verosimilmente in rete.

Nessuna notizia su un suo ‘utilizzo sicuro’. Il dispositivo, infatti,

se usato senza criterio può causare anche danni gravi.

Sono saltati fuori, inoltre, alcuni grammi di Hashish.

L’elenco ha fatto scattare le rispettive denunce penali (guida senza patente e porto abusivo di armi) e la segnalazione in Prefettura quale assuntore di stupefacenti.