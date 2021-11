Fattura elettronica: ecco come emetterle su piattaforma Woocommerce

La fattura elettronica dopo essere stata vista come una nemica è diventata ora una delle più grandi amiche di tutte le aziende. È stata introdotta il 1 gennaio 2019 giorno X in cui tutti i possessori di partita IVA sono stati obbligati all’emissione della fattura in formato elettronico.

Non sono mancati gli attacchi a più riprese nei confronti di quella che è una pratica che sicuramente puntava a contrastare l’evasione fiscale ma anche rendere il lavoro più semplice. Anzi a dire la verità a rendere semplice il lavoro ci hanno pensato i portali come quello messo a disposizione da Gestisco Italia e che punta a rendere tutto estremamente semplice integrando i nuovi sistemi con le vecchie modalità lavorative.

Ma abbiamo alcune cose da chiarire e se vuoi saperne di più collegati al sito fatturapro.click e continua a leggerci.

Cos’è la fattura elettronica

La fattura elettronica è la nuova modalità di emissione dei documenti fiscali. Essa non si differisce molto dalla vecchia fattura cartacea, se non fosse per l’obbligo di compilarla e di inviarla utilizzando un dispositivo con connessione internet e una piattaforma o un software che sia in grado di far pervenire la fattura al Sistema di Interscambio.

Quest’ultimo è un elemento indispensabile della fatturazione elettronica, ne è sia il postino che il controllore, riuscendo a vigilare su quella che è l’esattezza dei documenti che vengono inviati.

Essi infatti dovrebbero contenere:

Intestazione sia di chi emette la fattura che di chi la riceve;

Sede legale o indirizzo di residenza di entrambi;

Partita IVA o codice fiscale, a seconda che si parli di società, ditta individuale, libero professionista o consumatore finale;

Numero e descrizione dei prodotti o dei servizi acquistati;

Codice dei prodotti o dei servizi nel caso ne siano dotati;

Importo da pagare;

Aliquota IVA e importo corrispettivo;

Numero progressivo;

Codice destinatario o indirizzo PEC.

E cosa c’entra Woocommerce?

Ci sembra una domanda più che lecita questa. Ebbene Gestisco Italia grazie a un suo lavoro certosino, ha reso possibile il poter emettere fattura attraverso Woocommerce. Questo è ora possibile perchè l’azienda è stata in grado di sviluppare un plugin WordPress per l’emissione delle fatture in formato elettronico.

Woocommerce è la piattaforma in grado di unire in un unico servizio WordPress e l’e-commerce. Non a caso questa è la modalità con cui vengono creati ed utilizzati la maggior parte degli shop online che hanno invaso il web.

Il ruolo di Gestisco Italia

Ma quale è stato il ruolo di Gestisco Italia in tutto questo? L’azienda non ha solo creato il plugin di WordPress per riuscire ad emettere la fattura in formato elettronico utilizzando Woocommerce, ma ha fatto molto di più.

I suoi servizi sono in grado di seguire le aziende a 360 gradi per quello che riguarda la parte amministrativa e finanziaria. Grazie all’utilizzo di piattaforme pensate per lo sviluppo industriale è possibile con un solo gesto occuparsi di fatture in formato elettronico, scontrino elettronico e anche i corrispettivi telematici.

Ovvio che poi non si conclude tutto qua ma va bene oltre. I servizi di Gestisco Italia sono pensati per permettere alle aziende di non essere in difficoltà nell’approccio con quelle che sono le modifiche che il mondo economico attuale richiede loro.

Le nuove formule gestionali saranno perfettamente integrate all’interno dell’azienda, non andranno in alcun modo a creare scompiglio. Questo perchè il principio su cui si è basato il lavoro di Gestisco è stato proprio quello di non rendere il lavoro difficile.

Quindi ricapitolando, sarà sufficiente un unico dispositivo con connessione internet per l’emissione delle fatture e degli scontrini in formato elettronico. Inoltre una sezione della piattaforma sarà completamente dedicata ai commercialisti e ai revisori contabili che potranno in autonomia accedere alla documentazione fiscale dei propri assistiti.

Tutto questo, oltre alla sicurezza di protezione dei sistemi ha fatto in modo che ad oggi siano già molte le aziende che si sono affidate ai servizi di Gestisco, trovando in loro un abito su misura per il proprio lavoro e per tutta la gestione che senza un aiuto concreto sarebbe stata veramente fin troppo complicata e difficoltosa.

Insomma una gestione semplice per non perdere mai di vista quello che è il core business dell’azienda.