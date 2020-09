Exit Poll Sindaco di Venezia: Brugnaro in vantaggio

Exit Poll di Opinio-Rai per le consultazioni elettorali di sindaco di Venezia: Brugnaro sarebbe entro una forbice che va dal 49,5 al 53,5%.

Si tratta del primo exit poll, al termine delle votazioni di oggi, di proprietà del consorzio Opinio Italia per la Rai.

A Venezia Luigi Brugnaro del centrodestra sarebbe al 49,5-53,5%. Il suo antagonista principale, Pierpaolo Baretta del centrosinistra, sarebbe tra il 29,5 e il 33,5%.

Staccata, secondo il sondaggio, la candidata 5 Stelle Sara Visman con una forbice 2,5-4,5%.

“I primi exit poll, che sappiamo che vanno presi con cautela, confermano il dato politico che la partita è ancora aperta. Brugnaro, che meno di un mese fa dava a qualche giornale dati che lo vedevano con oltre il 60% delle preferenze, oggi non è sicuro di vincere al primo turno”. E’ il commento a caldo su questi primi dati del candidato sindaco di Venezia per il centrosinistra, Pier Paolo Baretta.

Secondo Baretta “insieme, con una coalizione larga e affiatata, abbiamo fatto un grandissimo lavoro, che ci ha permesso di incidere e incrinare la certezza di vittoria assoluta e dominio che era presente in città. Tanto più a fronte di un voto regionale che vede la Lega di Zaia dominare e che nell’alleanza con Brugnaro ha messo l’ipoteca anche su Venezia. È un segnale importante che apre una stagione nuova per la politica veneziana. Anche se con uno scarto di mezzi e risorse evidente, ricostruendo una coalizione progressista, civica e riformista nella città di Venezia, abbiamo dato una risposta forte e concreta. Un ringraziamento – conclude – a presidenti di seggio, scrutatori e rappresentanti di lista al lavoro oggi e domani per garantire la correttezza democratica del voto”.