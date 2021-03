Ex Ospedale Al Mare: “No all’abbattimento dei padiglioni e No al resort”. Lettere

Il Comitato provinciale di Venezia e il Comitato regionale Veneto del Partito Comunista sono contro l’abbattimento del monoblocco e dei padiglioni dell’ex Ospedale al Mare del Lido e contro la trasformazione dell’area in resort.

Da tempo stiamo svendendo le nostre isole, i nostri palazzi, i nostri edifici storici agli investitori che vogliono trasformare Venezia in un grande albergo, con la scusa che occorre aprire la porta ai privati perché non ci sono finanziamenti pubblici.

Questi in realtà non sono mancati, ma sono stati sempre spesi male. Ci sono i soldi della Legge Speciale, del Recovery Fund, che saranno il cappio con cui strangolare i lavoratori, i pensionati e le future generazioni, se non verranno adeguatamente gestiti.

Basterebbe una piccola parte dei miliardi chiesti per Venezia per riqualificare l’area ex OaM, con l’ampliamento del polo sanitario, con spazi per ambulatori e servizi medici, case popolari, negozi di vicinato,

con la riapertura del teatro Marinoni. Si potrebbe costruire un quartiere del Lido per i cittadini, e non l’ennesimo albergo che porterà solo sfruttamento del lavoro e nessuna ricchezza per i residenti.

Per questo, il 16 maggio protesteremo contro:

– l’abbattimento del Monoblocco, che toglierebbe l’unico presidio medico dell’isola

– l’abbattimento dei padiglioni storici e vincolati dell’ex OaM

– la trasformazione del nostro Ospedale al Mare nell’ennesimo albergo

– le continue speculazioni di cui Venezia e i veneziani sono vittime

Per la salvaguardia della spiaggia libera antistante, che ospita colonie di fratini, specie protetta, e che vorrebbero recintare ad uso esclusivo dei clienti del resort.

Partito Comunista di Venezia e del Veneto

(foto da archivio)