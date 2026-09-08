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Esplosione pirotecnica in chiesa durante festa patronale in Messico: almeno 10 vittime

Esplosione di fuochi d’artificio all’interno di una chiesa in Messico, durante una festa patronale, ha provocato almeno 10 morti e oltre 60 feriti (07/09/2026).

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Un’esplosione di fuochi d’artificio all’interno di una chiesa durante una festa patronale in Messico ha causato una strage. L’episodio, avvenuto il 7 settembre 2026, ha provocato almeno 10 morti e oltre 60 persone sono rimaste ferite.

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L’esplosione si è verificata durante i festeggiamenti religiosi, quando all’interno dell’edificio sono stati fatti esplodere fuochi pirotecnici. Le autorità hanno confermato il bilancio delle vittime e il numero dei feriti, in fase di soccorso.

I soccorsi hanno lavorato sul posto per assistere i feriti e gestire le conseguenze dell’esplosione. Non sono stati forniti altri dettagli sulle circostanze specifiche o sull’identità delle persone coinvolte.

( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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