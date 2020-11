Enock Barwuah: la fidanzata Giorgia Migliorati Novello risponde a Selvaggia Roma

Non si placano le polemiche su Enock Barwuah, il concorrente del Grande Fratello VIP accusato da Selvaggia Roma di averla baciata e invitata in hotel nonostante fosse fidanzato con Giorgia Migliorati Novello. Il calciatore ha confermato l’esistenza di messaggi “compromettenti” spiegando, però, che ad averli inviati non sarebbe stato lui ma un amico al quale avrebbe “prestato il cellulare”. Ma la compagna sembra credere alla sua versione, pubblicando su Instagram quella che ritiene essere la verità. Non solo: in una recente intervista a Chi ha confermato le parole di Enock sostenendo che il compagno avrebbe agito “senza malizia”. Ma andiamo con ordine.





Giorgia Migliorati Novello, la fidanzata di Enock Barwuah

Giorgia Migliorati Novello, attuale fidanzata di Enock Barwuah, è un’imprenditrice bresciana che insieme alla sorella Elisa gestisce un centro estetico e un marchio di cosmetici “vegani e 100% biodegradabili”. Di lei si sa poco o nulla, tranne che conosce e frequenta il calciatore soltanto da qualche mese. Anche se il suo profilo Instagram è privato, alcuni amici hanno condiviso sui social il suo messaggio per Selvaggia Roma: “E come direbbe qualcuno… ‘vai a giocare un po’ più in là’. Ciao Magnifica“.

Questo nonostante il concorrente abbia ammesso di essere comunque “in*****o” visto che, per mano sua o no, “i messaggi dicono quelle cose lì che dice lei”.

Le “minacce” a Selvaggia Roma delle sorelle di Enock

Alle dichiarazioni della fidanzata si sono sommate quelle delle sorelle di Enock, Abigail e Angel, che hanno minacciato la influencer scrivendo: “Vedo che qualcuno ha voglia di essere sbranata. Stai giocando con il fuoco. Sono molto tranquilla come persona, mi faccio i cavoli miei e vivo nel mio mondo. Però se tocchi i miei fratelli tocchi me” e “hai cliccato il bottone sbagliato stavolta. Se pensi di essere il fuoco, io ti spengo. Voliamo basse. Hai sbagliato Famglia stavolta. Quando uscirai dove vuoi quando vuoi… sono pronta”.

Parole forti, che l’utente Emanuele ha pubblicato su Twitter suscitando commenti altrettanto indignati. Teresa ha scritto “Queste sono minacce, perseguibili legalmente, attenzione a fare anche bullismo” con Bofy che ha aggiunto “dal linguaggio che usano si capisce tutto, se per qualcuno non fosse stato chiaro. Sono una gang”.





Giorgia Migliorati Novello su Chi

Anche su Chi Giorgia Migliorati Novello si è mostrata sicura della fedeltà del compagno. “Io, prima di essere fidanzata con Enock, ero sua amica – ha raccontato al settimanale – Un giorno la Roma è stata argomento dei nostri discorsi. Quindi sì: lo confermo, sapevo che loro due si conoscevano e che si sono scambiati dei messaggi”.

I contatti tra Enock Barwuah e Selvaggia Roma sarebbero quindi avvenuti prima. “C’è stato uno scambio di messaggi ancor prima che io e lui decidessimo di iniziare una relazione – ha continuato – Sono a conoscenza dei messaggi perché me ne parlava in amicizia, chiedendo anche consigli. A ogni modo il passato di Enock non può e non potrà mai incidere sulla nostra relazione. Enock è una persona estremamente buona che non metterebbe mai di mezzo altre persone. Non vuole sparlare di nessuno e nemmeno della Roma, sebbene ne avrebbe il pieno diritto, viste le accuse da lei fatte!”

Giorgia Migliorati Novello conosceva, dunque, sia i messaggi pregressi che il nuovo incontro con Selvaggia Roma. “Ci sono stati dei messaggi e una serata passata in compagnia: quelli sì, e ne ero al corrente. Il bacio invece no. Quello non c’è stato e tantomeno l’invito in hotel da parte di Enock! So che il suo modo di fare







. Quest’estate Enock si trovava nella capitale con degli amici, la sera sono andati a ballare e al loro tavolo si è aggiunta la Roma con altri amici. Enock quella sera è stato malissimo, è rimasto comunque al tavolo sino a fine serata e poi è andato in hotel. Mi ha chiamata la mattina seguente raccontami della serata e ricordo bene che mi disse della presenza anche di questa ragazza che si era diciamo ‘intrufolata’ al loro tavolo”.

Tuttavia i siti di gossip sono scettici sulla fedeltà di Enock Barwuah: il più emblematico è Biccy.it che ha pubblicato una alcune GIF con il gesto delle “corna”. Quale sarà la verità? Ha ragione la fidanzata a stare tranquilla?

Marie Jolie