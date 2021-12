Emergenze climatiche:  essenziale coinvolgere e rendere protagonisti i giovani

Le emergenze climatiche impongono tempi strettissimi per agire, alla COP26 si è parlato di 8, massimo 10 anni, eppure la consapevolezza ambientale e degli effetti dell’aumento della temperatura globale è ancora troppo poco diffusa, tanto tra la gente, quanto tra i decisori politici ed economici. Le informazioni ci sono tutte, comunicazione e arte possono dare un aiuto prezioso per far arrivare messaggi ostici e spesso difficili da comprendere e scomodi.

“Il Concorso di Comunicazione e Creatività sui Cambiamenti Climatici del Centro Universitario Teatrale di Venezia dà un contributo davvero importante in tal senso ed è essenziale che il lavoro svolto da questi artisti venga conosciuto e diffuso”. Commenta così il consigliere comunale Giovanni Andrea Martini la IX edizione dell’iniziativa, le cui premiazioni sono state presentate oggi all’Ateneo Veneto, alla presenza di Luca Mercalli.

“Quando si parla di esempi da dare ai giovani, di come coinvolgerli e renderli protagonisti nell’affrontare le sfide dell’oggi – continua Martini – penso che iniziative come queste siano la riposta. Raggiungerli in qualità di pubblico, come è avvenuto oggi per i ragazzi del Liceo Guggenheim presenti in sala, oppure dar loro la possibilità di diventare potenziali autori, attraverso diversi linguaggi artistici, è la chiave per smuovere le coscienze, perché non c’è migliore attivatore sociale di chi ci sta vicino”.

