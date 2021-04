Emergenza Covid: Rischio Criminalità per Imprese. Webinar

Le conseguenze delle chiusure e delle misure di contenimento sull’economia del terziario (commercio, turismo e servizi) stanno creando sofferenza per imprese e imprenditori: usura, cessioni di aziende “forzate” o indotte…

Cosa sta accadendo sul territorio, nelle città e nelle località turistiche della Città Metropolitana di Venezia e della provincia di Rovigo? Come e quanto può essere efficace la collaborazione tra associazioni di categoria, forze dell’ordine, istituzioni come la Camera di commercio ed enti locali per contrastare la diffusione di fenomeni illeciti ?

Per dare una risposta a queste domande, venerdì 30 aprile, dalle ore 10:30 alle 12, è in programma un webinar in videoconferenza sui canali social Facebook e You Tube di Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia Rovigoper l’edizione 2021 della Giornata della legalità, che segue, come di consueto, l’evento confederale nazionale, “Legalità ci piace!” tenutosi qualche giorno fa.

“Quest’anno – spiega il presidente di Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia, Massimo Zanon – cogliamo lo spunto del tema nazionale, l’usura, come sintomo di ben più gravi fenomeni criminosi e criminogeni che stanno colpendo un tessuto economico che conoscevamo come sano, ma pur sempre fragile e che è stato ulteriormente indebolito proprio dalle diverse misure e restrizioni anti covid”.

“E’ però importante che le imprese, in particolare quelle del terziario, le più colpite dalle chiusure forzate, sappiano che non sono sole e non devono isolarsi!- aggiunge Zanon – Proprio le associazioni come Confcommercio, anche grazie al consorzio Fidi & Turismo Veneto, operano a fianco delle istituzioni e delle forze dell’ordine per prevenire e affiancarle nel cammino, così da non cadere nelle mani della criminalità: si può fare molto insieme e oggi siamo qui per conoscere la gravità del rischio, ma anche per sapere come si può prevenire e come se ne può uscire.”

Oltre al presidente Zanon, all’evento interverranno:

– il prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto;

– il questore di Venezia, Maurizio Masciopinto;

– il comandante regionale della Guardia di Finanza, gen. Giovanni Mainolfi;

– il comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Mosè De Luchi.

Modera: Francesco Antonich, vicedirettore di Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia Rovigo e direttore Area Legislativa e Rapporti con la Pubblica Amministrazione.

L’evento è pubblico, aperto a tutti gli associati, ai sindaci e agli assessori al Commercio, Turismo e Attività Produttive dei comuni del veneziano, alle rappresentanze datoriali e dei lavoratori, alla stampa.