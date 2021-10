Elezioni scolastiche: “Far votare solo con chi ha Green Pass è discriminatorio!”. Lettere

Ci sono cittadini di serie a e di serie z… e poi ci sono i fedelissimi esecutori, che oggi come nel ’36 eseguono ordini come autentiche macchinette da regime… ma che poi si pentono amaramente come nel ’45.

Inutile dire che ora, il vento e’ purtroppo questo, ma una volta che soffierà per la costituzione

repubblicana, creata sul sangue e sacrificio di tanti nostri patrioti, allora , chi firma con tanto di nome e cognome e chi si e’ prodigato nell’essere più cinico dei cinici, non potrà nascondersi dietro un: “E’ stato solo un ordine che ho eseguito…”.

Eccovi la storia di una elezione di rappresentanti di classe che non e’ potuta avvenire che su basi

discriminatorie:

chi non aveva il green pass, lasciapassare governativo, NON HA POTUTO VOTARE, E LA DIRETTRICE E’ CONVINTA PURE.

COME SINDACATO DEI POPOLI LIBERI,

fusione tra cobas nordest e fails Sanità del popolo,

CHIEDIAMO QUANTI ISTITUTI HANNO FATTO SVOLGERE LE ELEZIONI SCOLASTICHE CON SIFFATTE DISCRIMINAZIONI ???

SANDRO PESCOPAGANO PORTAVOCE SPL