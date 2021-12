Il 18.12.2021 presso l’Hotel Magnolia di Grisignano di Zocco si è tenuta

l’Assemblea regionale del Veneto per l’elezione dei coordinatori politici

regionali del partito Insieme.

L’assemblea presieduta dall’On.le Luciano Falcier di Fossalta di Piave, ha

visto la partecipazione in presenza e per delega di 80 iscritti ed ha eletto

come Coordinatore regionale del partito il trevigiano Sossio Vitale, con

Vice Coordinatore vicario Lino Bellato di San Donà di Piave (VE) e come

secondo Vice Coordinatore il veronese Simone Donadello.

Sono intervenuti all’assemblea anche Gianluigi Naletto, sindaco di Dolo,

Marco Sarto, sindaco di Caorle, oltre al già consigliere della regione

Veneto Mario Rossi di Verona ed al prof. Maurizio Cotta di Firenze,

membro del coordinamento nazionale.

Prosegue, dunque, in maniera celere l’organizzazione su tutto il territorio

nazionale del nuovo partito di ispirazione cristiana, autonomo e non

confessionale.

Ascolto dei bisogni dei cittadini e coinvolgimento dei territori, oltre alla

prosecuzione della campagna di iscrizione al partito sono i primi obiettivi

del coordinamento regionale.