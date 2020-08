Elena La Rocca: “Impedire il cambio di destinazione d’uso in hotel dell’Area ex Gasometri”

«Holler, a fine giugno 2017 ha presentato richiesta di cambio d’uso dell’area per poter costruire un grande albergo cilindrico all’interno della struttura del gasometro, l’attenzione su questa vicenda deve rimanere alta, affinché questo non accada».

Sulla vicenda dell’Area Ex Gasometri la consigliera del Movimento Cinque Stelle Elena La Rocca, non usa mezzi termini. Poco più di un mese fa, assieme ad altri consiglieri dell’opposizione, aveva chiesto ed ottenuto la discussione della vicenda in Consiglio comunale, tema licenziato poi frettolosamente e con evidente fastidio da parte della giunta fuxia. Tanto che l’altro giorno è tornata di persona per sostenere i giovani ragazzi che protestavano.

«Il pericolo è quello di una nuova “riqualificazione” dell’area – continua La Rocca – come la giunta Brugnaro eufemisticamente definisce gli scempi a Venezia, con la costruzione di nuovi alberghi o più in generale lo snaturamento di intere aree».

Poi un appello per il comitato: «supportare il comitato Area ex Gasometri e i residenti in questa lotta. Per me non è solo adempiere al mio dovere di servizio ai cittadini, ma si tratta di un’adesione convinta, perché sono io stessa, assieme alla mia famiglia una residente e non voglio che i miei figli crescano in mezzo a queste “riqualificazioni” e si ritrovino a vivere in un non-luogo ad esclusivo uso turistico. Questa città è solo una, non c’è una seconda possibilità, quando sarà perduta lo sarà per sempre».