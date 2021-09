Edificio ex Edison Marghera: iniziate operazioni di sgombero

Al via lo sgombero e la messa in sicurezza dell’edificio ex Edison di Marghera.

Le operazioni di sgombero di persone e oggetti dalla palazzina nell’area ex Edison a Marghera in via Mameli, a cura degli uomini della Polizia locale e di Veritas, sono cominciate l’altra mattina.

L’edificio versava in condizioni di grave degrado.

S’è proceduto alla bonifica dell’edificio occupato abusivamente da alcuni individui che nei giorni scorsi avevano causato un principio d’incendio, che aveva preso il via da un materasso.

Nell’edificio sono stati rinvenuti infatti oltre 40 materassi, tra quelli utilizzati dagli occupanti e altri accatastati.

Rimossi inoltre diversi metri cubi di immondizia accumulata negli anni: le stanze erano in condizioni igieniche disastrose, tra rifiuti ed escrementi sparsi ovunque.

Lunedì proseguiranno i lavori di Veritas e l’ufficio Lavori pubblici del Comune provvederà alle chiusure con opere murarie e reti elettrosaldate. Lo stabile è stato inserito nel programma “Oculus” della Polizia Locale, gestito dal Servizio Sicurezza Urbana.