Due innovative fontane a pavimento di Forme d’Acqua e Piazza Santa Maria di Cameri cambia aspetto

La storica fontana di Piazza Santa Maria è stata oggetto di un importante intervento di riqualificazione che abbraccia l’intero centro storico di Cameri (NO).

L’azienda di Cavallino-Treporti (VE) Forme d’Acqua Venice Fountains ha curato la progettazione e la realizzazione tecnica e tecnologica dei giochi d’acqua, arricchendo la statua della Vergine Maria (simbolo della piazza dal 1740) con due innovative fontane a pavimento.

L’inaugurazione si è tenuta la sera di sabato 11 settembre 2021 con l’accensione dei giochi d’acqua e di luci.

Questa realizzazione fa parte di un intervento di riqualificazione del centro storico, che ha interessato via Giacomo Matteotti fino a Piazza Santa Maria, in cui è stata valorizzata la preesistente fontana in un’ottica contemporanea rivolta alla socialità, con un sistema a pavimento di giochi d’acqua e di luce, che presto saranno attorniati da una nuova zona pedonale attrezzata con sedute e zone alberate.

L’intervento va a sostituire le due vasche preesistenti poste ai lati della colonna della statua della Vergine Maria (simbolo della piazza dal 1740), che erano state realizzate negli anni ‘70 in sostituzione di una fontana a basamento di forma tondeggiante caratterizzata da una serie di zampilli centrali.

Con questo nuovo progetto si è cambiato completamente il volto della piazza, sostituendo le vasche in cemento rivestite in mosaico con due fontane a pavimento da nove ugelli ciascuna, che si inseriscono armoniosamente nel contesto e generano un profondo senso di benessere e vitalità. Se spente, l’area torna ad essere carrabile e pienamente fruibile per eventi ed altre occasioni.

Forme d’Acqua ha curato la progettazione e la realizzazione tecnica e tecnologica delle due fontane, occupandosi dell’intera parte MEP (acronimo di mechanical, electrical and plumbing / meccanico, elettrico e idraulico) e della programmazione dei giochi d’acqua e di luce, che conferisce una maggiore enfasi al progetto, soprattutto nelle ore notturne, quando l’acqua si colora di innumerevoli cromatismi e riflessi dati dagli spot LED RGB+W. Un sistema innovativo in DMX permette di creare coreografie di acqua e luci, ma è l’uso coordinato del colore ad offrire una maggiore spettacolarità alle fontane, la quale si riflette nell’insieme del progetto di riqualificazione della piazza.

Caratteristica peculiare dell’azienda è la realizzazione di fontane progettate secondo un’ottica eco-sostenibile, la quale prevede che l’acqua impiegata sia sempre la stessa, perché viene automaticamente filtrata e bilanciata nei giusti livelli di acido e cloro, così da essere costantemente pulita e cristallina, sia per conservare l’alto valore estetico che per preservare il corretto funzionamento della parte meccanica. A rendere ancor più innovative le fontane c’è l’app My Fountain, l’applicazione ideata e realizzata da Forme d’Acqua, che consente il controllo da remoto, la gestione ed il monitoraggio dei principali parametri in modo efficace ed immediato.

Gianluca Orazio, CEO di Forme d’Acqua, racconta il progetto: “Con Forme d’Acqua da anni progettiamo e costruiamo fontane in tutto il mondo, lavorando per privati, aziende, ma soprattutto per pubbliche amministrazioni che sempre più richiedono la realizzazione di giochi d’acqua per accrescere il valore dei centri urbani. Anno dopo anno l’elemento acqua assume un’importanza progressivamente maggiore, figurando come presenza fissa tanto nelle nuove realizzazioni quanto nei restauri. A Cameri abbiamo restituito l’acqua a Piazza Santa Maria, ma con una nuova veste moderna ed innovativa destinata a valorizzare l’intero contesto, rendendolo uno spazio dedicato alla socializzazione”.

L’intero progetto, fortemente voluto dall’amministrazione comunale e rappresentato dal Sindaco Giuliano Pacileo, mira a riqualificare e mettere in sicurezza tutto il centro storico di Cameri, con le sue piazze e vie principali, mediante interventi orientati alla sua rivalutazione ed al decoro urbano. Tra qualche settimana verrà inaugurato l’intero intervento di via Giacomo Matteotti e Piazza Santa Maria, nel frattempo possiamo affermare che il progetto ha valorizzato la piazza con due moderne fontane contornate da sedute in pietra ed una rinata zona pedonale. Quando l’intervento sarà completato in tutte le sue parti potremo assistere alla trasformazione di Piazza Santa Maria in un nuovo polo urbano di socializzazione, che verrà scelto da cittadini e viaggiatori per passare momenti di puro relax e svago a contatto con l’acqua e le bellezze architettoniche della città. La progettazione e la direzione lavori è stata curata dall’arch. Paola Piccoli.