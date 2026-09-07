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Due gemelle iraniane di 19 anni condannate dopo le proteste: una rischia l’impiccagione

Taraneh e Romina Rahimi, 19enni, arrestate di notte da uomini mascherati dopo le proteste di gennaio in Iran: Taraneh condannata a morte; Romina a 25 anni.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Taraneh e Romina Rahimi, due sorelle gemelle di 19 anni, sono state condannate in Iran in relazione alle proteste di gennaio. Il tribunale ha emesso la pena di morte per Taraneh e una condanna a 25 anni di carcere per Romina.

Le ragazze erano state arrestate di notte da uomini mascherati dopo aver partecipato alle manifestazioni. Secondo quanto riferito, Taraneh ha dichiarato che la confessione che ha portato alla sentenza è stata estorta con minacce rivolte alla sorella.

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Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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