Due gemelle iraniane di 19 anni condannate dopo le proteste: una rischia l’impiccagione

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Taraneh e Romina Rahimi, due sorelle gemelle di 19 anni, sono state condannate in Iran in relazione alle proteste di gennaio. Il tribunale ha emesso la pena di morte per Taraneh e una condanna a 25 anni di carcere per Romina.

Le ragazze erano state arrestate di notte da uomini mascherati dopo aver partecipato alle manifestazioni. Secondo quanto riferito, Taraneh ha dichiarato che la confessione che ha portato alla sentenza è stata estorta con minacce rivolte alla sorella.

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Le informazioni sul procedimento e sulle accuse provengono dalle ricostruzioni rese pubbliche sul caso.