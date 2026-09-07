Ducati svela la gamma Cycling 2027 con Gruppo Zecchetto: road, gravel ed e‑MTB

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Ducati entra ufficialmente nel segmento delle biciclette ad alte prestazioni con la nuova gamma Cycling Model Year 2027, frutto della collaborazione con il Gruppo Zecchetto. La collezione comprende una road, una gravel e due e‑MTB progettate e prodotte in Italia.



L’intesa industriale si poggia sul know‑how di Diamant, realtà del Gruppo Zecchetto già coinvolta nella produzione di componenti in fibra di carbonio per Ducati. Il gruppo vanta marchi noti come DMT e Alé Cycling e una filiera proprietaria che ha contribuito alla progettazione e alla realizzazione dei telai.

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Le biciclette sono state presentate il 3 settembre a Misano Adriatico, durante l’International Bike Festival, in un evento che ha visto la partecipazione di atleti e dirigenti. Elia Viviani, Vincenzo Nibali, Alessandro Petacchi e Mattia Viel hanno partecipato ai test e alla validazione dei modelli road e gravel; Lorenzo Suding ha collaborato allo sviluppo della gamma e‑MTB. All’incontro erano presenti anche Claudio Domenicali e Philippe Zecchetto, insieme al pilota e collaudatore Antonio Cairoli.



La Monoscocca rappresenta l’offerta road della gamma. Il telaio è un monoscocca in fibra di carbonio, prodotto mediante laminazione in un singolo stampo da Gruppo Zecchetto, con l’obiettivo di ottenere un equilibrio ottimale tra peso e rigidità. Il progetto aerodinamico si è concentrato sulla riduzione delle turbolenze in condizioni d’uso reali, con profili a coda tronca e ampia integrazione dei componenti.



La geometria della Monoscocca punta a un assetto racing “all round”: per la taglia M il rapporto stack/reach è 1,42, mentre l’angolo di sterzo è di 72,3° con un trail di 59 mm. Il passaggio ruota arriva fino a 32 mm, a vantaggio di comfort e versatilità. La gamma prevede cinque taglie (XS–XL) e due allestimenti completi, Monoscocca R e RR, oltre al frameset per chi predilige assemblaggi personalizzati. La versione R monta Shimano Ultegra Di2, ruote Vision SC 45 e cockpit Vision Metron 5D SMR; la RR è equipaggiata con Shimano Dura‑Ace Di2, ruote Vision Metron 45 RS e manubrio Vision Metron ACR 5D EVO, con un peso dichiarato di 7,18 kg in taglia M senza pedali. È inoltre disponibile un configuratore online per personalizzare colori e finiture.



La GraviaX è la proposta gravel, disegnata per un uso sportivo ma non estremo, con attenzione al comfort nelle lunghe percorrenze e alla capacità di affrontare sterrati impegnativi. Anche qui il telaio è un monoscocca in carbonio realizzato dal Gruppo Zecchetto. Per la taglia M il rapporto stack/reach è 1,46; l’angolo di sterzo è 71° con trail di 64 mm, mentre il carro è compatto, da 427 mm.



La GraviaX supporta pneumatici fino a 50 mm di sezione (45 mm con doppia corona) e offre predisposizioni per borse e accessori pensate per il bikepacking, oltre a un porta‑attrezzi integrato nel tubo obliquo. È prevista anche l’opzione di un reggisella con offset arretrato di 18 mm. Il modello viene proposto come frameset e nella versione completa GraviaX R, quest’ultima equipaggiata con gruppo SRAM Force XPLR AXS, ruote in carbonio Ducati G‑Line profilo 42 mm, manubrio G‑Line carbonio con passaggio cavi integrato, pneumatici Continental Terra 700×45 e sella Novus Boost Evo; il peso dichiarato è 8,2 kg in taglia M senza pedali.



La nuova piattaforma e‑MTB si articola su due modelli, DM‑160 R e DM‑170 RR, nati dalla stessa base tecnica ma con caratteri differenti. Entrambe adottano un telaio in fibra di carbonio e una cinematica sospensioni studiata per bilanciare efficienza e controllo sui tratti più tecnici dei trail.



Il propulsore scelto è l’Avinox M2S: sviluppa una potenza massima di 1.300 W e una coppia di 130 Nm, che può raggiungere 150 Nm in modalità Boost. I modelli integrano sensori ad alta precisione, modalità di assistenza autoadattative, GPS, eSIM e batteria da 800 Wh. Tre flip chip consentono di intervenire su progressività della sospensione, geometria e formato ruota per adattare la bici al terreno e allo stile del rider.



La DM‑160 R, pensata per il Performance Trail, monta ruote full 29″, forcella RockShox Zeb Select da 160 mm, ammortizzatore RockShox Super Deluxe Select+ 205×60 mm, trasmissione SRAM Eagle 90 T‑Type e freni Maven Base. La DM‑170 RR, in ottica Enduro Gravity, adotta configurazione mullet (29″ anteriore e 27,5″ posteriore), forcella Öhlins RXF38 M.3 Air da 170 mm, ammortizzatore Öhlins TTX Air 205×65 mm, trasmissione SRAM GX Eagle AXS e freni Maven Bronze. Entrambe montano ruote FSA NS i30 Gradient e sella Prologo Proxim Custom; la DM‑170 RR pesa 22,8 kg e la DM‑160 R 23,4 kg, nella taglia S2 senza pedali.



La nuova gamma Ducati Cycling sarà ordinabile in Europa presso i rivenditori specializzati autorizzati, tramite la rete dei concessionari Ducati e online sul sito www.ducati‑cycling.com.